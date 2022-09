President Vladimir Poetin kondigde woensdag aan dat Rusland meer troepen naar Oekraïne gaat sturen. Dat is waarschijnlijk een reactie op de succesvolle Oekraïense tegenaanvallen van de afgelopen weken. Het lijkt ook een poging om de door Rusland aangekondigde referenda in de bezette gebieden te laten doorgaan. Daardoor wordt de oorlog die al zeven maanden duurt opeens een race tegen de klok. Een overzicht van de huidige stand van zaken.

Rusland zegt dat het de bewoners van de bezette gebieden in Oekraïne gaat vragen of ze bij Rusland willen horen. De pro-Russische autoriteiten willen dat aan de overgebleven inwoners vragen via een referendum - een directe stemming onder het volk.

Door de Russische invasie zijn veel Oekraïners uit die gebieden verjaagd. Er wonen bijna alleen nog Oekraïners die het met Rusland eens zijn en etnische Russen. Die hebben er wel oren naar om hun woongebied Russisch grondgebied te laten worden. Daardoor staat de uitkomst van het referendum al vast en is het dus een schijnvertoning. Het Westen heeft al aangekondigd de uitkomst niet te erkennen.

Het succesvolle tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten nadert inmiddels de zelfbenoemde volksrepubliek Donetsk. In dat gebied werd voor het eerst gesproken over de vraag of het bij Rusland wil horen. Rusland wil in de (gedeeltelijk) bezette provincies Luhansk, Kherson en Zaporizhzhia hetzelfde toneelstuk opvoeren.

De schijnreferenda staan gepland van 23 tot en met 27 september. De referenda waren eerst gepland voor half september. Ze werden toen afgeblazen omdat er te veel werd gevochten in de gebieden. Daarna werd 4 november genoemd als mogelijke datum. Nu worden de referenda alsnog naar voren gehaald, omdat Oekraïne veel sneller land herovert dan werd verwacht.

Rusland wil de referenda gebruiken om te beweren dat de bezette gebieden geen Oekraïens maar Russisch grondgebied zijn. Als de Oekraïense tegenaanval verder doorstoot naar het oosten, kan Poetin claimen dat het een aanval is op Russisch grondgebied. Dat is belangrijk, omdat hij dan volgens de Russische wet meer en zwaardere middelen mag inzetten.

Experts vrezen dat "de verdediging van Rusland" voor Poetin een reden kan zijn om kernwapens in te zetten. Poetin zelf zei woensdag dat hij "alle beschikbare middelen" zal inzetten om Rusland te beschermen. Hij voegde eraan toe dat hij niet bluft.

Oekraïne begon twee weken geleden met het tegenoffensief. Die tegenaanvallen verliepen veel succesvoller dan verwacht, vooral in het noorden. De Russen werden verdreven uit het gebied rond de noordelijke stad Kharkiv, in de gelijknamige provincie. Oekraïne heroverde in enkele dagen grondgebied waar de Russen eerder weken of zelfs maanden voor moesten vechten.

Rusland sprak van een "strategische terugtrekking", maar op meerdere plekken verliep het vertrek van de troepen chaotisch en paniekerig. De Oekraïense strijdkrachten werden als helden onthaald in bevrijde steden. Dat gebeurde in onder meer belangrijke steden als Balakliia, Kupiansk en Izium.

Die steden zijn belangrijk, omdat ze de doorgang naar de rest van het Donetsbekken vormen. Dat is de regio in het oosten van Oekraïne waar Rusland zich nu vooral op richt. Het beslaat een groot deel van de provincies Donetsk en Luhansk. Daar zijn door pro-Russische rebellen volksrepublieken uitgeroepen. Die vinden dat ze onafhankelijk zijn van Oekraïne. De oorlog in Oekraïne begon in februari nadat Poetin Russische troepen had gestuurd om de "volksrepublieken te beschermen".

Poetin kondigde woensdag aan nog eens 300.000 reservisten als extra troepen naar Oekraïne te sturen. Dat zijn parttime militairen, die naast hun militaire werkzaamheden nog een andere baan hebben. Dat Poetin bereid is om zwaardere middelen in te zetten, bleek wel uit de gedeeltelijke mobilisatie van woensdag.

Volgens de Russische minister van Defensie is pas 1 procent van de beschikbare reservetroepen opgeroepen. Daarmee zegt Rusland dus dat het nog veel meer troepen kan oproepen, mocht Poetin dat nodig vinden.

De vraag is of de troepen op tijd komen om de Oekraïense tegenaanvallen het hoofd te bieden. De opgeroepen troepen hebben wel militaire ervaring, maar het is niet hun dagelijkse beroep. Daarom hebben ze "training" nodig voordat ze zich aansluiten bij de Russische troepen in Oekraïne. Als de bezette gebieden op tijd bevrijd worden, vallen de Russische referenda in duigen.

Het Westen ziet de mobilisatie als een teken dat Poetin wanhopig wordt. Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz is de mobilisatie een gevolg van "het falen van Moskous aanval op Oekraïne". De Europese Unie noemde het een "wanhoopsdaad", die er alleen toe leidt dat het conflict verder uit de hand loopt. "Poetin is niet geïnteresseerd in vrede, alleen in verdere escalatie."