Een 27-jarige Nederlander is onlangs omgekomen in Oekraïens oorlogsgebied. De man vocht voor het Oekraïense vreemdelingenlegioen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Het ministerie doet vanwege de privacy geen uitspraken over waar de man vandaan komt, wat er met hem is gebeurd en waar en wanneer hij precies is overleden.

"We kunnen wel melden dat hij is afgereisd naar Oekraïne om aan Oekraïense zijde mee te vechten." Volgens de woordvoerder staat het ministerie in contact met zijn familie.

In mei overleed ook een Nederlander aan het front in Oekraïne. Het ging om een 55-jarige man die vrijwillig in het Oekraïense vreemdelingenlegioen meevocht tegen Rusland.

Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders momenteel meevechten in de oorlog met Rusland. "Nederlanders melden zich in principe niet bij het ministerie, dus we hebben daar geen overzicht van", aldus de woordvoerder.