Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij wat de Russische president Vladimir Poetin kan doen na de razendsnelle tegenaanval van de Oekraïners afgelopen week.

Wat kan Poetin nog doen na de geslaagde blitzaanval die Oekraïne vorig weekend tot ver voorbij Kharkiv voerde? Die tegenaanval zorgde trouwens zelf weer voor verwarring. Want was die niet té geslaagd, zodat sommige experts zich zelfs afvroegen of Oekraïne zich niet te kwetsbaar maakte door zo ver door te stoten? Of niet in staat zou zijn om het heroverde terrein alleen maar te consolideren?

Ik geloof dat ik deze ongeruste mensen enigszins gerust kan stellen. Russische soldaten lijken om te beginnen meer geïnteresseerd in vluchten dan in terugvechten. Ook de leiding in het Kremlin lijkt meer heil te zien in militair-strategisch nutteloze plaagstootjes bij Bakhmut en Avdiivka.

Dat terwijl het logischer zou zijn om de schaarse soldaten en wapens te gebruiken om de noord-zuidaanvoerlijn naar het Donetsbekken weer in handen te krijgen. Want die beheerst Oekraïne nu. Het gevaar dreigt daardoor dat de Russische soldaten er dan wat lusteloos wachten op gevangenneming.

Verdedigingslinies verwaarloosd en opgeofferd

Dat was ook, met de wijsheid achteraf, de belangrijkste opzet van het blitzoffensief van Oekraïne. De aangekondigde alternatieve aanval bij Kherson in het zuiden trok de Russen nogal zorgeloos weg uit het noorden. Daar was tot verbazing van de oprukkende Oekraïners nog één verdedigingslinie over, maar nummer twee en drie waren verwaarloosd en opgeofferd.

Blijkbaar werkte het lokale inlichtingenapparaat niet en was er ook geen Russische tegenstand in de vorm van air cover. Ook waren oude Russische T-72-tanks geen partij voor uit de VS aangeleverde artillerie uit de 21e eeuw en kamikazedrones. En last but not least: de Oekraïense soldaten vochten gepassioneerd, de Russische tegenstander niet.

Tegenoffensief met bijbedoelingen

Dan komen we bij de bijbedoelingen van het tegenoffensief. Ten eerste: de Oekraïners willen de sceptici de mond snoeren en demonstreren dat hun complete herovering (inclusief de sinds 2014 verloren gebieden) geen bluf is. Na de mislukte regimewissel in Kyiv en de mislukte Nova Rossia-exercitie die Oekraïne een van zee afgesloten land moest maken, probeerde Poetin maar het hele Donetsbekken in te lijven. Dat is nu ook mislukt.

Ten tweede: Oekraïne lijkt te willen bewijzen dat westerse wapens helpen. Dus veel méér alstublieft, is hun boodschap. Denk: we hebben Duitse pantsers nodig en meer Amerikaanse HIMARS-raketten dan de zestien gamechangers die we nu hebben. Met die Amerikaanse systemen kunnen we schrik en verderf zaaien in de Krim en die brug over de Kerch-straat kapotschieten waarover de Russische gezinnen nu vluchten naar hun moederland. Dat dreigement werkt en verklaart waarom de Russen (nog eens) gezegd hebben dat er met die levering een grens zal worden overgegaan.

Opvallend is trouwens dat niet Poetin zelf, maar zijn marionet Dmitry Medvedev de nucleaire vergeldingskaart weer eens trok. De Amerikaanse president Joe Biden heeft daar wel begrip voor. Rusland maakt al sinds december kabaal over die langeafstandsraketten waarmee een overmoedig Oekraïne de VS en Europa de Derde Wereldoorlog in zou kunnen sleuren.

Om die reden weigert Biden trouwens categorisch Rusland een 'terroristische staat' te noemen. Ten slotte heeft Biden ook nog te maken met een ultraconservatieve lobby in het eigen Congres, die een eind wil maken aan de Amerikaanse 'uitverkoop' van wapens aan Oekraïne die hun al 16 miljard dollar heeft gekost. De succesvolle Oekraïense blitzaanval dempt dat geluid.

Ten derde verliest Poetin door de nederlagen ook internationaal respect. Hij was al opvallend timide tegenover de Chinese president Xi Jinping, die hem wel bleef steunen maar openlijk "vragen" en "zorgen" had over dat avontuur in Oekraïne. De Indiase president Narendra Modi knorde dat "dit geen tijd voor oorlog" was: diplomatiek eufemisme voor "houd ermee op".

Oezbekistan en Tsjetsjenië liggen dwars

Oezbekistan weigert de Russische invasie te steunen en de onafhankelijke Donetsbekken-republiekjes te erkennen. De Russische premier Medvedev heeft het ook al ongehoorzame Kazachstan met een Kazachs-Oekraïense behandeling bedreigd.

De Tsjetsjeense schurk Ramzan Kadyrov, een zetbaas van Poetin die sinds 2014 nooit te beroerd was om hem manschappen te leveren voor vuile klusjes, is op zich vóór de oorlog. Maar sinds vorige week uit hij barse kritiek op de manier hoe: het gaat hem allemaal veel te soft. En dat wil hij desnoods zelf wel even komen uitleggen in Moskou.

Er zijn grensgevechten (met tientallen doden) tussen Kirgizië en Tadzjikistan. Er is sprake van een nieuwe oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië. Beschermheer Rusland van Armenië is machteloos. Om een beetje zout in de wonden te wrijven, is voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi er afgelopen weekend op bezoek geweest, nogal een trap tegen de schenen van Poetin.

Resteert er dan helemaal geen optie voor Poetin?

Dat is helaas ook niet waar. Krankzinnige wraakbombardementen met Russische raketten op wat Poetin "civiele infrastructuur" (oftewel: stuwdammen) noemt, tonen alleen maar aan hoe slecht en militair uitgeput hij is. Die bombardementen zijn terreur pur sang en militair zinloos. Dreigen met een gifwolk in de kerncentrale Zaporizhzhia lijkt me psychopathisch dreigen met zelfmoord.

The Guardian-columnist Simon Tisdall waarschuwt in zijn krant dat de mad man in zijn Kremlin nu zo in het nauw gedreven is, dat hij zich tot het inzetten van een kernwapen gedwongen voelt. Hij wenst ons in dat geval allemaal, en Biden in het bijzonder, het allerbeste toe.