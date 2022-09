Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne ontvangt nog eens vier pantserhouwitsers uit Duitsland, terwijl de Russen volgens de Britten steeds meer gevechtsvliegtuigen verliezen. Verder is de kerncentrale in Mykolaiv aangevallen door Russische troepen.

De Duitse minister Christine Lambrecht (Defensie) zegt dat de gevechtsvoertuigen onmiddellijk geleverd worden om het Oekraïense leger te helpen in de strijd tegen Rusland.

Kyiv heeft aangedrongen op de levering van meer van de mobiele wapensystemen en Duitsland zegt daaraan te willen voldoen. Eerder leverde Duitsland al tien houwitsers in een gezamenlijk project met Nederland, dat acht van die wapenvoertuigen schonk.

Volgens Lambrecht was dat een succes. "De pantserhouwitsers die zijn geleverd door Duitsland en Nederland hebben zichzelf meer dan bewezen in de strijd."

De gevechtsvoertuigen kunnen tot 40 kilometer ver schieten en spelen ook volgens het Oekraïense leger een belangrijke rol bij het huidige tegenoffensief. Duitsland levert ook munitie voor bij de houwitsers.

Kerncentrale in Mykolaiv aangevallen

Een kerncentrale in de Zuid-Oekraïense regio Mykolaiv zou maandagochtend zijn aangevallen door Russische troepen. De drie reactoren doen het nog steeds, ook al vond volgens staatsenergiebedrijf Energoatom op 300 meter afstand een "krachtige explosie" plaats.

Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Mykolaiv is in de recente week meermaals het doelwit geweest van Russische raketaanvallen.

De kerncentrale van Zaporizhzhia, ongeveer 250 kilometer verderop, werd eerder deze maand na herhaaldelijke beschietingen uitgeschakeld. Oekraïne en Rusland gaven elkaar de schuld van de aanvallen.

Russen verliezen volgens Britten steeds meer gevechtsvliegtuigen

De Russische strijdkrachten verloren in Oekraïne de afgelopen anderhalve week waarschijnlijk minstens vier gevechtsvliegtuigen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie, dat op basis van eigen inlichtingen updates geeft over het verloop van de oorlog in het Oost-Europese land.

De Britten vermoeden dat de Russische luchtmacht steeds grotere risico's neemt en mede daardoor meer toestellen verliest. Russische piloten proberen om grondtroepen te ondersteunen die worden geconfronteerd met oprukkende Oekraïners. Die voeren momenteel een tegenoffensief uit.

Het ontbreekt de Russen volgens het Verenigd Koninkrijk aan een militair overwicht in het Oekraïense luchtruim. Dat zou een van de zwakste plekken zijn van de Russische oorlogsinspanningen. De Britten schatten dat de Russische luchtmacht sinds het begin van de invasie zo'n 55 vliegtuigen heeft verloren.

Kremlin ontkent oorlogsmisdaden in Kharkiv

Rusland zegt onschuldig te zijn en geen oorlogsmisdaden te hebben begaan in Kharkiv. Dat meldde een woordvoerder van het Kremlin nadat de Russische troepen zich hadden teruggetrokken uit de Oekraïense regio.

Vorige week werd een massagraf met 440 lichamen gevonden in de heroverde stad Izium, in het noordoosten van het Oekraïne. De vondst werd vergeleken met de gebeurtenissen in Boetsja in april. Daar werden toen ruim 450 vermoorde burgers gevonden nadat de Russen de stad hadden verlaten.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Oekraïne Duitse tanks krijgt. Dat klopt niet, want het gaat om houwitsers. Waar tanks worden ingezet bij direct gevechtscontact, worden houwitsers vooral ingezet ver achteraan de frontlinie. Het bericht is daarom aangepast.