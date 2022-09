Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Tsjechië, de huidige voorzitter van de Europese Unie, wil dat er een speciaal internationaal tribunaal komt voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Die oproep komt na de vondst van een massagraf in Izium. Verder melden Britse autoriteiten dat Rusland de aanvallen op burgerdoelen opvoert.

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavský noemt de aanvallen op Oekraïense burgers weerzinwekkend. "Deze daden zijn in de 21e eeuw gewoon ondenkbaar. Daar kunnen we niet zomaar overheen kijken", schrijft hij op Twitter.

Lipavský roept op snel een internationaal tribunaal op te richten. Dat moet zich alleen gaan bezighouden met de oorlogsmisdaden in Oekraïne. "Straf deze oorlogsmisdaden hard", schrijft de minister.

Oekraïne heroverde onlangs de stad Izium in de regio Kharkiv. Daarbij kwam in een bos een massagraf aan het licht met zeker 440 lichamen. De Oekraïners vonden veel lichamen met touw om de nek en vastgebonden handen.

50 Oekraïense militairen onderzoeken massagraf Izium

Rusland: Dode en gewonden door Oekraïense beschietingen

Bij de Russische grensstad Belgorod zouden zeker één dode en meerdere gewonden zijn gevallen door Oekraïense beschietingen. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS op basis van lokale Russische autoriteiten.

Oekraïense troepen zouden volgens het Russische ministerie van Defensie een mislukte aanval hebben uitgevoerd in Pravdyne. Dat dorp ligt in de Oekraïense regio Kherson. Bovendien zouden ze aanvallen hebben uitgevoerd nabij de kerncentrale van Zaporizhzhia.

De informatie is nog niet bevestigd door een onafhankelijke partij. Oekraïne heeft ook nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het is niet de eerste keer dat Rusland Oekraïne beschuldigt van beschietingen. In juli stelden de Russen dat Oekraïne hetzelfde Belgorod met raketten zou hebben beschoten.

Ook in andere regio's zouden Oekraïense beschietingen plaatsvinden, soms ook op burgerdoelen. Oekraïne geeft meestal geen commentaar op de Russische beschuldigingen.

Oekraïense vluchtelingen in een auto op weg naar een tijdelijk kamp in Belgorod. Oekraïense vluchtelingen in een auto op weg naar een tijdelijk kamp in Belgorod. Foto: AFP

'Rusland richt zich na verliezen op Oekraïense burgers'

Rusland heeft de laatste tijd veel verliezen geleden. Het land reageert daarop door de raketaanvallen op burgerdoelen op te voeren. Dat schrijft het Britse ministerie van Defensie in zijn oorlogsbulletin.

Er komen zelfs steeds meer aanvallen voor die geen enkele militaire gevolgen hebben. Deze aanvallen zijn dus uitsluitend op burgers gericht. Volgens de Britse autoriteiten worden deze aanvallen uitgevoerd om het moraal van de Oekraïense burgers aan te tasten.

Belangrijke kerncentrale Zaporizhzhia krijgt weer elektriciteit

De kerncentrale van Zaporizhzhia in Oekraïne krijgt weer elektriciteit via een van de hoofdkabels van het complex. De vier hoofdkabels raakten beschadigd bij gevechten rond de centrale, maar een van de kabels is nu gerepareerd. De andere drie werken nog niet.

Het herstel betekent dat drie reservelijnen nu weer achter de hand kunnen worden gehouden. Dit reservesysteem was ook beschadigd geraakt, maar werd de afgelopen week al hersteld. Toen alle kabels die de centrale van elektriciteit voorzien uitgeschakeld waren, voorzag een van de reactoren de centrale van stroom. Dat is alleen geen oplossing voor de langere termijn.

Stroom van buiten is nodig voor de koeling van de reactoren en andere zaken rond veiligheid. Sinds 5 september levert Zaporizhzhia geen stroom meer aan huishoudens en de industrie. Er zijn veel gevechten rond de kerncentrale.

Oekraïners proberen hun telefoon op te laden. Oekraïners proberen hun telefoon op te laden. Foto: AFP

Biden tegen Poetin: 'Gebruik geen kernwapens'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin op het hart gedrukt geen nucleaire of chemische wapens te gebruiken.

Omdat Rusland de laatste tijd veel verliezen heeft geleden, is er vrees voor hevige Russische tegenaanvallen. De Russen zouden daarbij kernwapens en chemische artillerie kunnen gebruiken.

"Gebruik deze wapens gewoon niet, nooit", zei Biden tegen CBS News. "Het zou de hele oorlog op de kop zetten. Iets wat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien hebben."

Biden: "Gebruik nooit, maar dan ook nooit chemische wapens." Biden: "Gebruik nooit, maar dan ook nooit chemische wapens." Foto: AFP

Zelensky: 'In bezet gebied werd veel gemarteld'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Russische troepen beschuldigd van het grootschalig martelen van mensen in de regio Kharkiv.

In een succesvolle tegenaanval heroverden Oekraïense troepen recent een groot deel van de oostelijke regio op de Russen. Er zijn volgens Zelensky minstens tien martelplekken ontdekt.

"Foltering was een wijdverbreide praktijk in het bezette gebied", zei de president. Ook noemde hij de Russische bezetters "fascisten". Hij vergeleek hun gedrag met dat van de nazi's.

"We zullen de identiteit vaststellen van allen die mensen hebben gemarteld en misbruikt", zei Zelensky.