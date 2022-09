De Verenigde Staten hebben een nieuw militair steunpakket ter waarde van 600 miljoen dollar toegezegd aan Oekraïne. Dat meldde het Witte Huis donderdag in een verklaring. Over het type wapens dat de VS aan Oekraïne gaat leveren is niet veel duidelijk. Rusland waarschuwde eerder op de dag dat een "rode lijn" overschreden wordt als Oekraïne zwaardere wapens krijgt.

Het laatste militaire steunpakket omvat volgens het Witte Huis onder meer "militair materieel, diensten en trainingen". Meer details zijn niet bekend. Oekraïne werd sinds het begin van de oorlog door de VS al van meer dan 15 miljard dollar aan militaire steun voorzien.

Het belaagde land heeft de regering in Washington gevraagd om raketten met een bereik tot 300 kilometer. Die zouden gebruikt kunnen worden om de brug te raken die het Krim-schiereiland met Rusland verbindt. De VS heeft dat tot nu toe geweigerd.

Oekraïne heeft al wel raketten met een bereik van 70 kilometer. Moskou waarschuwde de VS donderdag nog en stelde dat de eventuele levering van raketten met een groter bereik kan leiden tot een "directe militaire botsing tussen Rusland en de NAVO-staten".