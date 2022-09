In de onlangs bevrijde Oekraïense stad Izium is een massagraf gevonden, meldde president Volodymyr Zelensky donderdag in zijn dagelijkse videoboodschap. Hij vergeleek de vondst van de waarschijnlijk 440 lichamen met die in Boetsja in het voorjaar.

Vrijdag komt volgens Zelensky geverifieerde informatie naar buiten. "We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft veroorzaakt", zei hij. Woensdag bezocht de president de oostelijke stad tussen Kharkiv en Luhansk.

Een politiechef van Izium heeft tegen Sky News gezegd dat het om 440 lichamen gaat. Die zijn volgens hem van onder anderen slachtoffers van geweerschoten, artillerievuur, mijnen en luchtaanvallen, maar van velen is de doodsoorzaak nog niet bekend.

In zijn dagelijkse videoboodschap vergeleek Zelensky de vondst van de lichamen met die in Boetsja in het voorjaar. In die voorstad van Kyiv werden ook honderden lichamen gevonden nadat de Russen zich hadden teruggetrokken, wat tot grote internationale verontwaardiging leidde. "Rusland laat overal doden achter en moet daar verantwoordelijk voor worden gehouden", zei Zelensky.

Woensdag werd Izium, dat vanwege zware bombardementen ook wel het tweede Mariupol wordt genoemd, voor het eerst na herovering door de Oekraïners weer door Zelensky en de internationale pers bezocht. In de stad woonden voor het begin van de oorlog meer dan 40.000 mensen.

Oekraïners zoeken in bevrijde gebieden naar nog meer lichamen

Na de vondst van het massagraf gaan Oekraïners op zoek naar nog meer lichamen in onlangs bevrijde gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt door mijnen, zegt de Oekraïense gezant voor vermisten Oleh Kotenko tegen persbureau UNIAN.

Volgens Kotenko wordt alles in het werk gesteld om de lichamen van gesneuvelde soldaten aan hun families over te dragen. "We zetten ons werk voort zodat families de soldaten die stierven voor Oekraïne zo snel mogelijk op gepaste wijze kunnen eren."