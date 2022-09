In de onlangs bevrijde stad Izium is een massagraf gevonden. Dat meldde president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Woensdag bezocht de president de oostelijke stad tussen Kharkiv en Luhansk.

Vrijdag komt volgens Zelensky meer informatie naar buiten. "We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft veroorzaakt", zei hij.

Een politiechef van Izium heeft tegen Sky News gezegd dat het om 440 lichamen zou gaan. Het zijn volgens hem slachtoffers van geweerschoten, artillerievuur, mijnen en luchtaanvallen, maar ook zei hij dat van velen de doodsoorzaak nog niet bekend is.