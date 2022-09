De Russische president Vladimir Poetin prijst de Chinese leider Xi Jinping de hemel in tijdens een ontmoeting donderdag in Oezbekistan. Poetin probeert daar de banden met China aan te halen. Rusland raakt steeds geïsoleerder vanwege de oorlog die Rusland begon in Oekraïne.

Poetin zegt de Chinezen te steunen in het zogenoemde één-China-beleid, waaronder ook Taiwan valt. Daarmee spreekt hij zich uit tegen de "provocaties" van de Verenigde Staten. De Amerikanen steunen als een de enige landen ter wereld openlijk Taiwan, tot ergernis van China. Ook nemen ze het voortouw in het leveren van wapens aan Oekraïne.

China heeft de Russische operatie in Oekraïne niet veroordeeld en noemt die ook geen invasie. Het land heeft zich als enige wereldmacht nog niet duidelijk uitgesproken over de oorlog. Poetin heeft waardering voor Xi's standpunt over de oorlog in Oekraïne, maar begrijpt ook dat Peking "vragen en bezorgdheid" had over het conflict.

"We hechten veel waarde aan de evenwichtige positie van onze Chinese vrienden als het gaat om de crisis in Oekraïne", zei Poetin. "We begrijpen uw vragen en zorgen hierover. Tijdens de vergadering van vandaag zullen we uiteraard ons standpunt toelichten."

Poetin en Xi zijn aanwezig op een tweedaagse top van de Sjanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in Samarkand. Het was hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel.