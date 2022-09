De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdag betrokken geraakt bij een verkeersongeluk in Kyiv. Volgens zijn woordvoerder is Zelensky daarbij niet ernstig gewond geraakt.

Het is niet bekend hoe het verkeersongeluk is gebeurd. De Oekraïense president was woensdag nog in Izium. Deze stad in het noordoosten van het land, in de regio Kharkiv, is recent heroverd door Oekraïense troepen.