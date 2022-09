Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Oekraïense legerleiding zegt bewijs te hebben dat de Russen oorlogsmisdaden hebben gepleegd in de door Oekraïne bevrijde gebieden. Verder heeft het Kremlin voor het eerst sinds de invasie van Oekraïne in februari een nederlaag toegegeven.

De Oekraïense autoriteiten zeggen te kunnen bewijzen dat Russische troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Kharkiv.

Een hoge politieofficier van de plaats Balakliia zegt dat Russische troepen daar met regelmaat gevangenen van het lokale politiebureau martelden. Ook zouden ze militairen en hun familieleden gevangen hebben genomen. Bovendien zochten ze naar mensen die het Oekraïense leger hielpen.

Ooggetuigen meldden volgens de politie dat de Russen onder meer elektriciteit gebruikten om de gevangenen te martelen. Volgens onbevestigde berichten uit andere delen van de regio heeft het Russische leger ook burgers gedood.

Zelensky bezoekt heroverde stad Izium

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag een bezoek gebracht aan de heroverde Oekraïense stad Izium. Hij bedankte tijdens zijn bezoek de Oekraïense troepen.

Ook was Zelensky aanwezig bij een ceremonie waarbij de Oekraïense vlag werd gehesen. Daarbij zei de president dat die vlag in elke stad en in elk dorp in het land zal terugkeren.

Oekraïense troepen startten begin deze maand een tegenoffensief in het Donetsbekken, in het oosten van Oekraïne. Volgens Zelensky heeft het Oekraïense leger inmiddels weer 8.000 vierkante kilometer land in handen in de regio Kharkiv.

52 Zelensky bezoekt heroverd gebied en eert militairen

Kremlin geeft voor het eerst een nederlaag toe

Het Kremlin heeft voor het eerst sinds de invasie van Oekraïne in februari een nederlaag toegegeven. Wel doet Rusland er alles aan om president Vladimir Poetin vrij te pleiten en de schuld af te schuiven op anderen.

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) worden de oorzaken van de nederlaag uitgebreid besproken in Russische staatsmedia. Dat is volgens het ISW nieuw. Eerder werden nederlagen verzwegen of verdraaid. Russische successen werden juist overdreven of verzonnen.

Het Kremlin legt de schuld van de nederlaag nadrukkelijk niet bij Poetin. In plaats daarvan wordt de schuld afgeschoven op "slecht geïnformeerde militaire adviseurs in de kring rond Poetin", schrijft het ISW.

87 Voormalig Russisch parlementslid uit kritiek na terugtrekking troepen

Oekraïne: Russen halen luchtafweersystemen weg

Het Russische leger is druk met het weghalen van luchtafweersystemen uit nog door Rusland bezet Oekraïens grondgebied dat de laatste weken wordt aangevallen door Oekraïense strijdkrachten. De Russen verplaatsen de luchtverdedigingssystemen naar door hen veroverde gebieden in het oosten van het land en soms naar Rusland zelf.

Dat stelt de generale staf van het Oekraïense leger. Zo zouden in de nacht van 11 op 12 september konvooien met S-300- en buk-systemen zijn gespot in de regio Luhansk, in de richting van de Russisch-Oekraïense grens.

De verplaatsingen van militair materieel zouden passen binnen de strategie van het Russische leger om zijn inspanningen te richten op pogingen om de regio Donetsk volledig te bezetten en de offensieve acties van de Oekraïense troepen in bepaalde gebieden te verstoren. Dat zei de generale staf van de strijdkrachten van Oekraïne.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne

Bondskanselier Scholz: Poetin ziet invasie niet als een fout

Poetin ziet de invasie van Oekraïne niet als een fout. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz woensdag. De twee leiders spraken elkaar dinsdag aan de telefoon.

Volgens Scholz had hij tegen Poetin gezegd dat de Russische president zijn troepen moest terugtrekken en weer moest gaan onderhandelen met Oekraïne.

Hoewel Poetin zijn standpunt over de oorlog niet heeft veranderd, blijft het volgens de bondskanselier belangrijk om met zijn Russische ambtgenoot in gesprek te blijven.