President Volodymyr Zelensky heeft woensdag een bezoek gebracht aan Izium in de Oekraïense regio Kharkiv. De noordoostelijke stad is afgelopen maandag heroverd door het Oekraïense leger. De legerleiding zegt bewijs te hebben dat de Russen oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Zelensky nam deel aan een ceremonie waarbij de Oekraïense vlag werd gehesen, meldt het leger. De president bedankte de soldaten voor de bevrijding van de stad.

"Onze blauw-gele vlag wappert al in het onbezette Izium. En zo zal het zijn in elke Oekraïense stad en elk dorp. We gaan één richting op: vooruit en naar de overwinning", zo laat Zelensky via Telegram weten.

Het Oekraïense leger is bezig met een snelle opmars in Kharkiv. Volgens Zelensky zijn meer dan driehonderd plaatsen heroverd op Rusland. Het zou gaan om een gebied van zo'n 6.000 vierkante kilometer.

Het Russische ministerie van Defensie maakte vorig weekend bekend zijn troepen uit onder meer Izium te hebben gehaald voor een "strategische hergroepering" in de Oekraïense regio Donetsk. Dat is opvallend, omdat juist Izium een belangrijk knooppunt is voor de Russische aanvoer van wapens en militairen.

De Oekraïense troepen beloven zich te blijven inzetten om het door de Russen veroverde land stukje bij beetje terug te winnen.

Mogelijk bewijs voor oorlogsmisdaden

De Oekraïense autoriteiten zeggen te kunnen bewijzen dat Russische troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Kharkiv.

Een hoge politieofficier van de plaats Balakliia zegt dat Russische troepen daar met regelmaat gevangenen van het lokale politiebureau martelden. Ook zouden ze militairen en hun familieleden gevangen hebben genomen. Bovendien zochten ze naar mensen die het Oekraïense leger hielpen.

Ooggetuigen meldden volgens de politie dat de Russen onder meer elektriciteit gebruikten om de gevangenen te martelen. Volgens onbevestigde berichten uit andere delen van de regio heeft het Russische leger ook burgers gedood.