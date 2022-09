Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense strijdkrachten hebben volgens president Volodymyr Zelensky sinds de start van hun offensief begin deze maand zeker 6.000 vierkante kilometer land heroverd.

Volgens Zelensky hebben Oekraïense troepen grote overwinningen in het oosten en het zuiden van het land geboekt. "Jullie zijn echte helden", zei Zelensky tegen zijn strijdkrachten. "En onze troepen gaan door."

Door de opmars wappert de blauw-gele vlag van Oekraïne nu weer in dorpen en steden in de provincie Kharkiv die maandenlang in Russische handen waren. Het leger van Rusland vocht lang en hard om al die plaatsen in handen te krijgen, Oekraïne herovert ze nu in een paar dagen tijd.

Twee dagen geleden sprak Zelensky nog van een heroverd gebied ter grootte van 2.000 vierkante kilometer. Volgens de Oekraïense president hebben zijn strijdkrachten intussen drie keer zo veel terrein weer in handen. Rusland lijkt overdonderd door het Oekraïense tegenoffensief.

Oekraïne claimt neerhalen van Iraanse drone

Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat het leger in de regio Kharkiv een Russische drone van Iraanse makelij uit de lucht heeft geschoten. Dat wapenfeit vond plaats in de buurt van de strategisch belangrijke stad Kupiansk, die net als het zuidelijker gelegen Izium is heroverd op de Russen.

De Verenigde Staten en Oekraïne hebben Iran ervan beschuldigd Rusland onbemande vliegtuigjes te leveren. De regering in Teheran ontkende dat.

Kyiv claimt nu voor het eerst dat het een Iraanse drone van het type Shahed-136 heeft neergehaald en deelde daarbij als bewijs foto's van de brokstukken met in het Russisch 'Geran-2' erop geschreven. Een gevonden vleugeltop lijkt identiek aan die van een Shahed-136.

Het Oekraïense leger deelde deze foto van een brokstuk van de vermeende neergehaalde Iraanse drone. Het Oekraïense leger deelde deze foto van een brokstuk van de vermeende neergehaalde Iraanse drone. Foto: Reuters

Stroomkabels kerncentrale Zaporizhzhia hersteld

Alle drie de kabels die de Oekraïense kerncentrale van Zaporizhzhia van de benodigde elektriciteit kunnen voorzien, zijn weer operationeel. Dat heeft het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) dinsdag bekendgemaakt. De eerste back-upverbinding kon zaterdag al worden hersteld.

De leiding van 730/330 kilovolt (kV) levert het nucleaire complex in het zuiden van Oekraïne, dat beschadigd is geraakt door de oorlogsactiviteiten, nu de externe elektriciteit die nodig is voor de koeling van de reactoren en voor de essentiële veiligheidsvoorzieningen. De kabels van 330 kV en 150 kV worden als reserve achter de hand gehouden.