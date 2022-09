Oekraïense strijdkrachten hebben sinds de start van hun offensief begin deze maand zeker 6.000 vierkante kilometer land heroverd. Dat zei president Volodymyr Zelensky in een maandagavond verschenen videoboodschap.

Volgens de Oekraïense president gaat het om grote overwinningen in het oosten en het zuiden van het land. "Jullie zijn echte helden", zei Zelensky tegen zijn strijdkrachten. "En onze troepen gaan door."

Met de opmars wappert de blauw-gele vlag van Oekraïne nu weer in dorpen en steden in de provincie Kharkiv die maandenlang in Russische handen waren. Het leger van Rusland vocht lang en hard om al die plaatsen in handen te krijgen, Oekraïne herovert ze nu in een paar dagen tijd.

Twee dagen geleden sprak Zelensky nog van een heroverd gebied van 2.000 vierkante kilometer. Volgens de Oekraïense president hebben zijn strijdkrachten intussen drie keer zoveel terrein weer in handen. Rusland lijkt overdonderd door het Oekraïense tegenoffensief.

"In de ochtend waren de Russen hier nog. 's Middags begonnen ze plotseling wild te schreeuwen en te vluchten in tanks en gepantserde voertuigen", vertelt Dmytro Hrushchenko aan Sky News. Hij woont in het onlangs bevrijde Zaliznychne, een stadje in de buurt van de oostelijke frontlinie.

Amper nog ruimte voor krijgsgevangenen

Russische soldaten zouden overvallen zijn door de Oekraïense aanvallen. Volgens een woordvoerder van de Oekraïense inlichtingendienst geven Russische troepen zich uit hopeloosheid nu massaal over. Het zou om zoveel krijgsgevangen gaan, dat het land bijna geen ruimte meer heeft om ze vast te zetten.

Van chaos en paniek is volgens Rusland geen sprake. De legerleiding heeft het niet over weggejaagde Russische soldaten, maar over een "tactische terugtrekking". Volgens de Amerikaanse denktank The Institute for the Study of War zorgen alle overwinningen van de Oekraïners ervoor dat ze het initiatief hebben.

"De Russen die uit Kharkiv zijn gevlucht, zullen moeite hebben om een ​​nieuwe verdedigingslinie vast te houden", tweet de denktank. "De oorlog is nog lang niet voorbij, maar de bevrijding van Kharkiv wijst op meer Oekraïense winsten en meer Russische verliezen. Het zou kunnen wijzen op de Oekraïense overwinning."