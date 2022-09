Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het Oekraïense leger is erin geslaagd om de strategische oostelijke stad Izyum te heroveren op de Russen. Ondertussen roepen afgevaardigden van districten in Moskou en Sint-Petersburg op tot het aftreden van de Russische president Vladimir Poetin.

De Oekrainse troepen hebben de strategische stad Izyum in het oosten van Oekraïne heroverd op de Russen. Dat bevestigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondagavond. Op videobeelden was te zien hoe Oekraïense soldaten de nationale vlag hijsen in de stad.

In een toespraak gericht aan het Oekraïense volk bedankte Zelensky de Oekraïense troepen, die "honderden van onze steden en dorpen hebben bevrijd, waaronder recentelijk Balaklia, Izyum en Kupiansk."

Eerder wist het Oekraïense leger de aanvoerwegen en spoorwegen van Izyum al af te snijden. De stad was voor de Russen een belangrijk logistiek schakelpunt en gold als doorgangspunt naar het Donetsbekken.

Nu Oekraïne Izyum heeft veroverd, is het voor Rusland lastig geworden om wapens, munitie en nieuwe manschappen aan te voeren. Daardoor kan Rusland moeilijk opnieuw aanvallen en zich versterken. Rusland gaf eerder al toe dat de troepen zich hadden teruggetrokken uit Izyum.

Delen van Moskou en Sint-Petersburg eisen vertrek Poetin

Afgevaardigden van zeventien districten in Moskou en Sint-Petersburg eisen dat de Russische president Vladimir Poetin aftreedt. Hiervoor tekenden ze een openbare verklaring. Ze willen dat het Russische parlement, de Doema, Poetin beschuldigt van 'verraad' vanwege de oorlog in Oekraïne.

"Wij, de gemeentelijke afgevaardigden van Rusland, zijn van mening dat de acties van president Poetin de toekomst van Rusland en zijn burgers schaden. We eisen dat Vladimir Poetin wordt ontslagen uit de functie van president van de Russische Federatie", stellen de lokale politici, die de districten vertegenwoordigen van enkele miljoenen Russen.

De Britse krant The Telegraph bericht dat de ondertekenaars van de verklaring inmiddels een boete hebben ontvangen. De hoogte van die boete is niet bekend.

87 Voormalig Russisch parlementslid uit kritiek na terugtrekking van Russische troepen

Oekraïne en Rusland zouden openstaan voor veilige zone om kerncentrale

Oekraïne en Rusland hebben interesse getoond in een voorstel van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om een nucleaire veiligheidszone rond de kerncentrale van Zaporizhzhia in het zuiden van Oekraïne in te stellen, zegt IAEA-chef Rafael Grossi maandag.

Volgens Grossi houdt de veiligheidszone niet in dat alle militaire middelen moeten worden verwijderd en het militaire personeel het complex moet verlaten, maar omvat het wel een wapenstilstand.

De Russische troepen namen het complex met zes reactoren al vrij snel na de invasie in. Verscheidene gebouwen zijn de laatste tijd beschadigd door beschietingen. De strijdende partijen beschuldigen elkaar daarvan.

Vorige week publiceerde het IAEA een rapport waarin het pleitte voor de onmiddellijke instelling van een nucleaire veiligheidszone en bewaking om ongelukken te voorkomen.