Rusland heeft zondag volgens verschillende Oekraïense autoriteiten een deel van de kritieke infrastructuur in Oekraïne beschoten. Bestuurders en politici in de oostelijke regio Kharkiv melden grote problemen met de elektriciteits- en watervoorziening als gevolg van die beschietingen. Soortgelijke berichten komen uit de regio's Sumy, Dnipro, Poltava, Zaporizhzhia en Odesa.

"Dit is een verachtelijke en cynische wraak van de Russische agressor voor de successen van ons leger", schreef de burgemeester van Kharkiv, de gelijknamige regionale hoofdstad, op Telegram.

Hij doelt op de succesvolle tegenaanval van het Oekraïense leger van afgelopen dagen in het noordoosten van Oekraïne. Zo werd onder meer het belangrijke knooppunt Kupjansk heroverd.

Ook president Volodymyr Zelensky legt de verantwoordelijkheid voor de stroomonderbrekingen van zondag in Oost-Oekraïne bij de Russen. "Een totale stroomuitval in de regio's Kharkiv en Donetsk, en gedeeltelijke in de regio's Zaporizhzhia, Dnipro en Sumy", zei hij in een verklaring op Twitter.,

Zelensky geeft "Russische terroristen" de schuld. "Het doel is om mensen licht en verwarming te ontnemen." Het is niet onafhankelijk vast te stellen of de problemen het gevolg zijn van aanvallen.

Rusland trok zaterdag troepen terug uit regio Kharkiv

Onder druk van het recente Oekraïense tegenoffensief heeft het Russische ministerie van Defensie zaterdag, meer dan een half jaar na het begin van de oorlog, aangekondigd de eigen troepen uit de regio Kharkiv terug te trekken.

De officiële reden voor de terugtrekking was een strategische "hergroepering" van de eenheden. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïense beschuldigingen dat het opzettelijk civiele infrastructuur heeft uitgeschakeld.