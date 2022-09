De Oekraïense troepen hebben sinds begin september "zo'n 2.000 vierkante kilometer" grondgebied heroverd op de Russen. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdagavond in een videoboodschap op Telegram. Zondagochtend spreekt de Oekraïense legerleiding zelfs van 3.000 vierkante kilometer heroverd grondgebied.

De boodschap kwam na een dag vol berichten over Russische terugtrekkingen. Het lijkt erop dat het tegenoffensief steeds sterker wordt.

Het Oekraïense opperbevel maakte donderdag bekend dat sinds september 1.000 vierkante kilometer is teruggewonnen. Het is onduidelijk of Zelensky het ook over vierkante kilometers had. In dat geval zou het neerkomen op een gebied ter grootte van de provincie Limburg.

Rusland kondigde zaterdag aan zijn troepen terug te trekken uit de plaatsen Izium en Balaklia, in de regio Kharkiv. Volgens de Russen gaat het om een tactische terugtrekking en gaan de troepen naar de nabije regio Donetsk, waar zwaar wordt gevochten. Eerder op de dag meldde Oekraïne de strategisch belangrijke plaats Koepjansk te hebben heroverd, eveneens in de regio Kharkiv.

Zelensky noemde het "een verstandige beslissing" van de Russen om zich terug te trekken. "Voor bezetters is in Oekraïne geen plaats en zal er ook nooit plaats zijn", zei de president. "Het Russische leger toont zich dezer dagen van zijn beste kant: zijn rug."