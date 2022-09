Het Oekraïense leger meldt zaterdag dat het de noordoostelijke stad Kupiansk is binnengetrokken. Kupiansk geldt als een belangrijk bevoorradingsknooppunt. De stad stond eerder volledig onder controle van de Russische troepen.

De Oekraïense inlichtingendienst SBU deelde op sociale media foto's waarop militairen in Kupiansk te zien zijn. In de bijhorende verklaring staat dat de stad "altijd Oekraïens geweest is en dat ook zal blijven" en dat het land "tot en met de laatste centimeter" bevrijd zal worden.

Het Oekraïense leger is in de noordoostelijke regio Kharkiv bezig met een snelle opmars. Volgens president Volodymyr Zelensky zijn in de afgelopen dagen minstens dertig plaatsen in het gebied bevrijd.

Ook Kupiansk, dat aan het begin van de oorlog werd ingenomen door de Russen, ligt in deze regio. Er komen verschillende spoorrails samen die Rusland gebruikt om troepen elders in Oekraïne te bevoorraden.

Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn de Russische troepen overrompeld door het Oekraïense offensief in het noorden. Daardoor konden de Oekraïense strijdkrachten door de Russische linies breken en verder opstomen in het gebied.

De situatie in Oost-Oekraïne afgelopen donderdag. Inmiddels zijn de Oekraïense strijdkrachten tot bij Kupiansk en Izyum gekomen. Mogelijk hebben ze zelfs al de omgeving van Severodonetsk bereikt. De situatie in Oost-Oekraïne afgelopen donderdag. Inmiddels zijn de Oekraïense strijdkrachten tot bij Kupiansk en Izyum gekomen. Mogelijk hebben ze zelfs al de omgeving van Severodonetsk bereikt.

Oekraïne rukt verder op in oosten en zuiden

De Oekraïense strijdkrachten zijn nu op weg naar het zuidelijker gelegen Izyum. Volgens onbevestigde berichten is de stad al bevrijd. Russische staatsmedia melden dat de Russische troepen Izyum zijn ontvlucht.

Net als Kupiansk is Izyum een belangrijke stad binnen de infrastructuur van Oekraïne. De stad geldt als cruciaal doorgangspunt richting de rest van de Donetsbekken.

De Oekraïense gouverneur van Luhansk, Serhiy Haidai, meldt zelfs dat de strijdkrachten Lysychansk hebben bereikt. Rond de oostelijke stad zou hard gevochten worden.

Lysychansk ligt vlak naast Severodonetsk, de laatste grote stad in de provincie Luhansk die door de Russen na wekenlange gevechten werd ingenomen.

Verder in het zuiden rukken de Oekraïense strijdkrachten ook op. Natalya Gumenyuk, een woordvoerder voor de zuidelijke Oekraïense troepen, zei zaterdag dat de strijdkrachten "meerdere tientallen kilometers" progressie hebben geboekt.