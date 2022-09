In steeds meer Oekraïense steden brengt de lokale bevolking het symbool Ï aan op openbare plekken. De letter lijkt het Oekraïense antwoord op het mysterieuze Z-symbool dat de Russen vaak gebruiken. Zeker is dat het een nationaal symbool van verzet is. Maar waar staat de letter eigenlijk voor?

De letter Ï (yi) is de tegenhanger van de letter i uit het Latijnse alfabet (dat in het Westen wordt gebruikt). De letter komt voor in het Oekraïense alfabet, maar niet in het Russische.

Het Oekraïens en Russisch gebruiken allebei het cyrillische alfabet, maar verschillende versies. Zo komt de letter wel voor in de Oekraïense schrijfwijze van Oekraïne (Україна), maar niet in de Russische (Украина).

Of de letter nog voor een specifiek woord of uitdrukking staat, is niet bekend. In uitgebreidere varianten lijkt het symbool op de drietand zoals die op de vlag van Oekraïne staat, maar dan op zijn kop: 'Ï'.

De drietand is het nationale symbool van Oekraïne. De drietand is het nationale symbool van Oekraïne. Foto: Getty Images

De letter duikt steeds vaker op als symbool van het Oekraïense burgerverzet in steden en dorpen die door de Russen worden bezet. De letter is al gezien in de steden Mariupol en Kherson en dorpen in de omgeving. Het symbool is ook waargenomen op het door Rusland ingenomen schiereiland de Krim. Het wordt meestal met krijt of verf op wegen, stoepen en gebouwen geschreven.

Het stadsbestuur van Mariupol, dat sinds de Russische inname van de stad is verbannen, bevestigt het gebruik van de letter. Burgers worden opgeroepen om de letter op zoveel mogelijk plekken aan te brengen, zoals "parken, pleinen, pilaren en hekken". Het Amerikaanse journalistieke platform Politico meldt dat het symbool ook wordt gekalkt op huizen van Oekraïners die "heulen met de vijand".

Volgens Petro Andriushchenko, adviseur van de burgemeester van Mariupol, proberen de Russische troepen de letter steeds weg te vegen of eroverheen te tekenen. Dat is vaak tevergeefs, omdat de letter op meer plekken verschijnt dan de Russische troepen in de gaten kunnen houden. "De letter verschijnt overal, ook waar de Russen hem niet verwachten", aldus Andriushchenko.

Oekraïens antwoord op Russische Z-symbool

Het Ï-symbool kan worden gezien als het Oekraïense antwoord op het Russische Z-symbool. Dat is te vinden op Russische tanks en andere militaire voertuigen, maar ook op gebouwen. Ook dragen enkele Russische sporters het als pro-oorlogssymbool.

Het is niet bekend wanneer het Z-symbool is ontstaan of wat het precies betekent. Mogelijk geldt het alleen als manier waarop Russische troepen elkaar kunnen herkennen in het chaotische oorlogsgebied. Het kan ook dienen als symbool om meer steun te verkrijgen voor de invasie.

Een Russisch woord waarnaar de Z kan verwijzen, is Запад (spreek uit: zapad). Dat betekent "het westen", waar de troepen naartoe worden gestuurd. De letter Z bestaat overigens niet in het Russische cyrillische alfabet en is daarin vervangen door een soort teken dat op een drie lijkt.