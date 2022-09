Het Oekraïense tegenoffensief heeft flinke vooruitgang geboekt. Niet alleen in het zuiden van het land rond de stad Kherson, maar nu ook bij de oostelijke frontlinie in de regio Kharkiv. Oekraïense troepen lijken daar snel op te rukken en strategisch terrein te heroveren.

Sinds 1 september heeft Oekraïne in totaal 1.000 vierkante kilometer en tientallen dorpen heroverd op de Russen. Dat meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

Eind augustus begon Oekraïne met een tegenoffensief in het zuiden van het land. Een van de doelen daarvan is het bevrijden van de havenstad Kherson.

Volgens de Oekraïense legerleiding komen de troepen steeds dichter bij Kherson. Ondertussen nemen zij Russische communicatielijnen, commandoposten en munitiedepots in de regio onder vuur.

Frontlinie in het oosten van Oekraïne op 9 september.

Oostelijke frontlinie staat onder druk

Ook in de regio Kharkiv in het oosten van het land gaat het nu snel. Oekraïense troepen zouden daar al meer dan twintig dorpen hebben ingenomen.

De oostelijke frontlinie loopt tussen de steden Kharkiv en Izyum. Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) weet het Oekraïense leger steeds meer openingen in de frontlinie te creëren. Dat verzwakt de Russische posities aanzienlijk.

Naast zijn dagelijkse videoboodschap publiceerde Zelensky donderdagavond ook een video waarin Oekraïense soldaten zeggen dat ze de oostelijke stad Balakliia, vlak bij Kharkiv, hebben heroverd. Andere beelden laten zien dat de Russen in die regio voertuigen en wapens hebben achtergelaten; een teken dat ze daar op de vlucht zijn.

De Russische functionaris Vitaly Ganchev zei op de Russische staatstelevisie dat Balakliia nog steeds in handen van Rusland is. Volgens hem hadden Russische troepen een Oekraïense aanval afgeslagen. Persbureau Reuters kon dit niet onafhankelijk verifiëren.

Oekraïense troepen rukken op richting Kupyansk en Izyum

Op Twitter gaat ook een video rond waarin te zien is dat Oekraïense troepen in de stad Yasynuvata een Russische vlag van een radiotoren halen en vervangen door een Oekraïense vlag. Yasynuvata ligt 40 kilometer ten oosten van Balakliia. Dat zou betekenen dat de Oekraïense troepen steeds dichter bij de zuidelijke stad Izyum komen en de frontlinie dus snel weten te verleggen.

Voordat ze bij Izyum aankomen, zullen de Oekraïense troepen waarschijnlijk eerst hun pijlen richten op Kupiansk. Volgens het ISW zijn ze daar nog maar 20 kilometer van verwijderd. Het Amerikaanse instituut voorspelde donderdag dat die stad binnen 72 uur heroverd wordt op de Russen.

Kupiansk ligt op een strategische plek aan de oostelijke frontlinie, tussen de steden Kharkiv en Izyum. Pakken de Oekraïners Kupiansk, dan zal het voor de Russen heel moeilijk worden om de verbinding met Izyum te behouden.

Russen sturen extra troepen

De terreinwinst van Oekraïne zou een grote klap zijn voor Rusland. In de eerste plaats omdat de Russen volgens westerse inlichtingendiensten grote verliezen lijden. Maar ook omdat het een enorme boost zal zijn voor de Oekraïense moraal. Kyiv kan zo laten zien dat het wel degelijk in staat is om gebied te heroveren en dus (meer) steun van het Westen verdient.

"We zien nu vooruitgang in Kherson, we zien wat vooruitgang in Kharkiv, en dat is heel erg bemoedigend", zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin vrijdag. Een dag eerder was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op bezoek in Kyiv. "Ik denk dat de reden voor dit succes is dat dit jullie thuisland is, en niet dat van Rusland. Zo simpel is het", zei Blinken tegen Zelensky.

Blinken kondigde ook een extra steunpakket van 2,2 miljard dollar (2,19 miljard euro) aan. Ongeveer 1 miljard dollar daarvan gaat naar Oekraïne. De rest gaat naar achttien andere landen die risico lopen op Russische agressie. De Verenigde Staten maken ook nog eens 675 miljoen dollar vrij om extra wapens naar Oekraïne te sturen.

Bij de Russen lijkt ondertussen het zweet uit te breken. Op vrijdag publiceerde de Russische minister van Defensie een video van extra troepen die naar de regio Kharkiv onderweg zijn. Eerder werden daar juist troepen weggehaald om te helpen met de verdediging in het zuiden van Oekraïne.