Het Oekraïense leger boekt terreinwinst in het offensief tegen Rusland. In de oostelijke regio Kharkiv zijn plaatsen heroverd en ook in het zuiden van het land zijn successen behaald.

Het Oekraïense leger zegt dat het om "flinke terreinwinst" gaat en dat in Kharkiv twintig dorpen en steden zijn heroverd. In totaal is er volgens de militaire leiding een gebied van meer dan 700 vierkante kilometer op de Russen teruggewonnen. Die bewering is niet onafhankelijk geverifieerd.

Russische troepen lieten eerder op de dag wel weten dat ze vrouwen en kinderen evacueren uit de stad Kupiansk, een belangrijk transportknooppunt in de regio Kharkiv. "We zien ons genoodzaakt de bevolking, in ieder geval de vrouwen en kinderen, in veiligheid te brengen, omdat de stad wordt blootgesteld aan raketaanvallen door Oekraïense militaire eenheden", zegt het hoofd van de door Rusland aangestelde militaire regering tegen staatspersbureau TASS.

Kupiansk ligt op het kruispunt van verschillende spoorlijnen en hoofdwegen. De stad is strategisch belangrijk, omdat die op de aanvoerroute ligt voor Russische troepen die naar de regio het Donetsbekken marcheren.

Volgens Russische oorlogscorrespondenten is het Oekraïense leger ongeveer 20 kilometer opgeschoten in door Rusland bezet gebied nabij de plaats Balakliia, ongeveer 60 kilometer van Kupiansk. Het Amerikaanse Pentagon spreekt van "langzame, maar belangrijke vooruitgang".