De explosies die in augustus plaatsvonden bij een Russische vliegbasis op het schiereiland de Krim, waren het gevolg van een Oekraïense aanval. Dat bevestigt de Oekraïense opperbevelhebber Valery Zaluzhny woensdag via het Oekraïense staatspersbureau Ukrinform.

Op 9 augustus vonden er meerdere explosies plaats bij een Russische luchtmachtbasis op de Krim. Het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd ingenomen lag op dat moment zo'n 200 kilometer achter de frontlinie in het zuiden van Oekraïne. Het was onzeker of Oekraïne de militaire middelen had om zo ver achter de frontlinie een aanval uit te voeren.

Door de explosies raakten Russische gevechtsvliegtuigen en een landingsbaan zwaar beschadigd. Oekraïne bleef vaag over de oorzaak, Rusland stelde dat er vliegtuigmunitie was ontploft. The New York Times concludeerde op basis van satellietbeelden dat er sprake geweest moest zijn van een aanval.

Een week later vonden er opnieuw explosies plaats, dit keer bij een legerdepot in het noorden van de Krim. Ook toen hield Oekraïne zich op de vlakte en bevestigde het niet een aanval te hebben uitgevoerd.

Zaluzhny schrijft nu dat de explosies het gevolg waren van raketten die door Oekraïne zijn afgeschoten. Hij treedt in zijn artikel niet verder in detail over de aanvallen. Zo blijft het onbekend vanaf waar de raketten werden gelanceerd.

De Oekraïense opperbevelhebber noemt de explosies op de Krim "een succesvolle uitvoering van het plan om het gevecht dichter naar Rusland te brengen".