Rusland wil op 4 november een referendum houden in de gebieden die het bezet in Oekraïne. Plaatselijke bewoners krijgen de keuze of ze willen dat hun leefgebied Russisch grondgebied wordt. De referenda worden een schijnvertoning, omdat er in de bezette gebieden vooral etnische Russen zijn overgebleven. Oekraïners zijn grotendeels weggejaagd door de Russische invasie.

Op 4 november viert Rusland de nationale Dag van de Eenheid. Op die dag viert Rusland dat in 1612 Poolse en Litouwse troepen uit Moskou werden verdreven. Dat was de laatste keer dat buitenlandse troepen de huidige hoofdstad volledig bezetten. Sindsdien wordt het Russische rijk als 'verenigd' beschouwd.

Volgens senator Andrei Turchak is nadrukkelijk voor 4 november gekozen vanwege de "historische en symbolische aard" van de dag in Rusland. Turchak is de secretaris van het partijbestuur van Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin. "Donetsk, Luhansk en andere Russische steden zullen terugkeren naar huis", aldus Turchak.

Eind juli onthulde onderzoeksplatform Radio Liberty al dat de zelfbenoemde volksrepubliek Donetsk een referendum wilde houden. Dat was volgens Oekraïense inlichtingendiensten gepland op 11 september, maar werd uitgesteld vanwege de gevechten die er nog steeds plaatsvinden.

Ook in Kherson, Luhansk, Melitopol en andere steden in het Donetsbekken worden referenda voorbereid. Vooral rond de zuidelijke havenstand Kherson wordt nog altijd hard gevochten. De Oekraïense strijdkrachten zijn in het zuiden bezig met een tegenoffensief.

In 2014 hielden pro-Russische separatisten een referendum op de Krim. Het referendum werd internationaal niet erkend. Het schiereiland werd kort daarna ingenomen door Rusland, dat het sindsdien als Russisch grondgebied beschouwt.