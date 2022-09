Het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) wil onmiddellijk een nucleaire veiligheidszone rond de kerncentrale bij het Oekraïense Zaporizhzhia. Er is namelijk schade geconstateerd. Nog meer schade aan de centrale kan rampzalige gevolgen hebben.

Een IAEA-delegatie bracht vorige week onder leiding van directeur Rafael Grossi een bezoek aan de atoomcentrale. Het team stelde vast dat er vanwege de oorlogshandelingen in de regio alle reden is tot bezorgdheid.

De nucleaire veiligheidszone moet voorkomen dat er in de omgeving van de centrale wordt gevochten. Een ongeluk kan namelijk ernstige straling veroorzaken die zeer schadelijk is voor de gezondheid van mensen in Oekraïne en daarbuiten, schrijft het IAEA in een dinsdag verschenen rapport.

De inspecteurs van de IAEA zagen onder meer dat panden waar nieuwe splijtstof ligt opgeslagen en waar kernafval wordt bewaard zijn geraakt. Ook het gebouw waar het centrale alarmeringsstation is gehuisvest heeft te lijden gehad onder de oorlog.

De Russische troepen namen het complex met zes reactoren al vrij snel na de invasie van Oekraïne in. De laatste tijd zijn verscheidene gebouwen beschadigd door beschietingen. De strijdende partijen beschuldigen elkaar daarvan.

Vooralsnog geen kritieke veiligheidssituaties

Hoewel er tot dusver nog geen kritieke veiligheidssituaties zijn ontstaan, bijvoorbeeld door problemen met de koeling of het vrijkomen van straling, blijft het gevaar groot zolang er geen maatregelen worden getroffen. Alleen daarom al wil Grossi dat de kerncentrale en de omgeving niet langer onder vuur worden genomen.

Dan kan ook het Oekraïense personeel, dat voor de operationaliteit en het onderhoud zorgt, zijn werk blijven doen. De achtergebleven technici staan onder grote druk door de aanwezigheid van Russische militairen en voertuigen, zegt de atoomwaakhond.

Oekraïne wil een humanitaire corridor openen in de omgeving van de kerncentrale, werd eerder op dinsdag bekend. Omwonenden willen zo snel mogelijk geëvacueerd worden, zei vicepremier Iryna Vereshchuk. Een humanitaire corridor is een specifiek deel van een oorlogsgebied waar militaire actie niet is toegestaan.