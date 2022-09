De gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen staat nog steeds onder druk. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten na vragen van NU.nl. Het aandeel bezette bedden is vorige week gestegen naar 96 procent. Tegelijkertijd is er nog volop plek bij gasthuishoudens, maar daar lijken Oekraïners niet warm voor te lopen.

Het ministerie trok eind juli al aan de bel, omdat bijna alle bedden in de gemeentelijke opvang bezet waren. De gemeenten hadden toen zo'n 57.000 plekken voor Oekraïners, waarvan 95 procent bezet was. Nu zijn dit er 62.231 en is daarvan is dus 96 procent (59.389 plekken) bezet.

"De laatste weken stijgt de instroom net iets harder dan de toename van het aantal beschikbare plekken", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dagelijks komen er plekken voor Oekraïense vluchtelingen bij. Dat moeten er uiteindelijk 75.000 worden. Het ministerie wilde eigenlijk al op 23 juni zo veel plekken hebben, maar dat is niet gelukt.

Volgens de woordvoerder is er nu nog geen nieuwe deadline verbonden aan het doel van 75.000 plekken. "Het is de bedoeling dat er steeds voldoende plekken zijn om de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen." Het ministerie wil daarnaast voldoende extra plekken hebben als er ineens veel Oekraïners naar Nederland komen. "Dat lukt tot nu toe redelijk, hoewel de bezettingsgraad hoog is."

Het is de vraag of de opvang de komende winter nog verder onder druk komt te staan. Dat is lastig te voorspellen, zegt de woordvoerder. Ze benadrukt dat dit erg afhankelijk is van hoe de oorlog in Oekraïne verloopt. De vluchtelingenstroom kan bijvoorbeeld toenemen als er heviger wordt gevochten.

Niet veel belangstelling voor plek in gasthuishouden

Opvallend is dat er buiten de gemeentelijke opvang nog genoeg plekken in gasthuishoudens zijn. Het ministerie liet deze zomer al weten meer te willen inzetten op deze vorm van opvang. Daarbij worden Oekraïners aan een gasthuishouden gekoppeld. Dat moet ook de gemeentelijke opvang ontlasten.

Maar er is nog niet veel belangstelling voor een plek bij een gasthuishouden. Via de organisatie RefugeeHomeNL staan nu ongeveer vijfduizend gasthuishoudens klaar om ongeveer twaalfduizend Oekraïners op te vangen. Tot 30 augustus had de organisatie zeventienhonderd vluchtelingen gekoppeld aan een gasthuishouden. Per week kloppen nu zo'n 160 Oekraïners aan bij RefugeeHomeNL.

"Het is zo dat aanmeldingen van vluchtelingen uit Oekraïne momenteel achterblijven", erkent de woordvoerder. Het ministerie bekijkt nu hoe het deze vorm van opvang meer onder de aandacht kan brengen. Daarbij werkt het departement samen met het Rode Kruis, de Oekraïense ambassade, veiligheidsregio's en gemeenten.

Daarnaast kost het koppelen van een Oekraïense vluchteling aan zo'n gasthuishouden tijd. Maar volgens het ministerie is dat proces wel efficiënter geworden. Zo wordt er meer ingezet op het online samenbrengen van een Oekraïner en een gasthuishouden. Oekraïners konden zich al online aanmelden bij RefugeeHomeNL, maar kunnen nu ook online kennismaken met hun toekomstige gasthuishouden.