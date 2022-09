Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het Oekraïense leger wint terrein op de Russen bij het tegenoffensief in het zuiden van het land. Verder is de laatste reactor van de kerncentrale bij Zaporizhzhia losgekoppeld van het Oekraïense elektriciteitsnet.

De legerleiding in het zuiden van Oekraïne meldt dat meerdere gebieden zijn heroverd en dat een Russisch wapendepot en een brug zijn vernietigd. Het Amerikaanse Institute for the Study of War bevestigt de Oekraïense claims en zegt dat het leger aantoonbaar vooruitgang boekt.

Lokale Russische autoriteiten zeggen tegen staatspersbureau TASS dat een belangrijke brug over de rivier Dnipro niet meer toegankelijk is voor auto's. De brug is een essentiële verbinding tussen de stad Kherson en de oostoever van de rivier, waar de bevoorrading voor de Russische troepen vandaan moet komen.

Ook hebben de autoriteiten het referendum over de toetreding van Kherson tot Rusland uitgesteld. De voorbereidingen daarvoor zouden zijn afgerond, maar er is besloten te wachten wegens de "veiligheidssituatie".

Laatste reactor kerncentrale losgekoppeld

Het laatste werkende reactorblok van de kerncentrale bij Zaporizhzhia is losgekoppeld van het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat gebeurde nadat beschietingen maandag de elektriciteitsvoorziening verstoorden, meldt het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom. Volgens het bedrijf betrof het Russische beschietingen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd.

De Oekraïense kerncentrale bij Zaporizhzhia, de grootste van Europa, werd in maart ingenomen door Rusland. Wel wordt de centrale nog steeds geëxploiteerd door het personeel van Energoatom. Door een reservelijn kan er via een thermische energiecentrale in de buurt nog wel stroom worden geleverd aan de kerncentrale.

Het nucleaire complex is de afgelopen maand regelmatig beschoten, waarvan Kyiv en Moskou elkaar over en weer de schuld geven. Oekraïne heeft Rusland er ook herhaaldelijk van beschuldigd troepen en militair materieel bij de kerncentrale te hebben gestationeerd.

Een Russische soldaat bij de kerncentrale bij Zaporizhzhia. Een Russische soldaat bij de kerncentrale bij Zaporizhzhia. Foto: AP

Gasprijs schiet omhoog omdat Rusland gaspijplijn langer sluit

De gasprijs schoot maandagochtend hard omhoog. Handelaren betaalden 31 procent meer, doordat Rusland vrijdag heeft besloten de belangrijke gaspijplijn Nord Stream 1 langer dicht te houden voor onderhoud. De prijs steeg richting de 280 euro, een jaar geleden was dat nog geen 30 euro.

De pijplijn is de belangrijkste gasverbinding tussen Rusland en West-Europa. Volgens de Russen is extra onderhoud nodig, maar volgens Duitsland gebruikt het Kremlin de pijplijn voor politieke doeleinden.

Nord Stream 1 ging woensdag dicht voor een onderhoudsbeurt van drie dagen. Rusland zegt echter dat ze tijdens de werkzaamheden extra problemen zijn tegengekomen en dat de pijplijn daarom langer dicht moet blijven. Hoelang dit duurt, is onduidelijk.

Prijsplafond voor Russische olie

Het nieuws van de Nord Stream 1 kwam enkele uren nadat een groep grote landen, waaronder Duitsland, had besloten een prijsplafond in te stellen voor Russische olie. De landen, verenigd in de G7, willen er zo voor zorgen dat Rusland minder geld binnenkrijgt om de oorlog in Oekraïne te financieren.

Het prijsplafond zou vanaf 5 december moeten gaan gelden. Dat is op het moment dat Europa ook Russische olie in de ban doet.

De landen gaan verder de productie in oktober met 100.000 vaten per dag verlagen om zo de olieprijzen te stutten.