De kerncentrale van Zaporizhzhia in Oekraïne is zaterdag de verbinding kwijtgeraakt met de laatste hoofdaansluiting op het stroomnetwerk. Al snel na de Russische invasie van Oekraïne werd de kerncentrale bezet door Russische troepen. Sindsdien wordt de grootste kerncentrale van Europa regelmatig beschoten.

Eerder in de oorlog gingen drie van de vier grote kabels, die 750 kilovolt aankunnen, al verloren. Zaterdag begaf ook de laatste kabel het. Dat heeft de nucleaire waakhond IAEA, die nog enkele deskundigen ter plaatse heeft, bekendgemaakt. De VN-organisatie werd geïnformeerd door de Oekraïense technici die de centrale ondanks de oorlog draaiende proberen te houden.

Door een reservelijn kan er via een thermische energiecentrale in de buurt nog wel stroom worden geleverd aan het externe elektriciteitsnet. Door deze voorziening kan de kerncentrale van Zaporizhzhia ook zelf stroom krijgen als dat nodig zou zijn.

De Oekraïense autoriteiten vertelden de IAEA dat de nieuwe loskoppeling een gevolg was van "Russische bombardementen in de zone". Op 25 augustus vond er al een soortgelijk incident plaats. Het verbreken van de verbinding was toen tijdelijk. De Russische autoriteiten leggen de schuld bij "technische problemen" en "Westerse sancties".

IAEA-chef Rafael Grossi sprak vrijdag nog zijn zorg uit over de veiligheid van de kerncentrale, die wat hem betreft staat of valt met "een betrouwbare elektriciteitsverbinding".

Kerncentrales zijn soms afhankelijk van externe stroomvoorziening om de reactoren af te koelen. Als die niet beschikbaar is, valt de kerncentrale terug op noodgeneratoren die op diesel werken. Als daar vervolgens iets misgaat, bijvoorbeeld door een tekort aan brandstof of een defect, kan een meltdown mogelijk worden.

Zelensky: 'Rusland wil Europese energiemarkt genadeklap uitdelen'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland de Europese energiemarkt deze winter een genadeklap wil uitdelen. Zelensky spreekt van een "energieoorlog" waarmee Rusland probeert "het normale leven van alle Europeanen te vernietigen". Hij roept Europese landen op samen één front te vormen.