Een team deskundigen van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) blijft ook na het bezoek van donderdag op de kerncentrale in Zaporizhzhia. IAEA-chef Rafael Grossi denkt dat de delegatie "nog wel even aanwezig zal blijven", zei hij na het eerste bezoek aan de Oekraïense kerncentrale. "Er is nog genoeg werk te doen."

De IAEA inspecteerde donderdag de grootste kerncentrale van Europa, die de laatste tijd regelmatig onder vuur is genomen. Rusland, dat de centrale heeft bezet, en Oekraïne beschuldigen elkaar van de aanvallen.

In een paar uur tijd hebben de deskundigen veel informatie gekregen, zei Grossi. "De belangrijkste dingen die ik moest zien, heb ik gezien en de uitleg was heel helder."

Een medewerker van het Russische atoomenergiebedrijf Rosatom leidde de IAEA-mensen donderdag rond in de kerncentrale, die draaiende wordt gehouden door Oekraïens personeel. "Zij doen hun werk onder moeilijke omstandigheden, professioneel en met toewijding", oordeelde Grossi.

Beschietingen hebben gebouwen beschadigd

Door de beschietingen van de afgelopen tijd hebben de gebouwen van de kerncentrale schade opgelopen, zag de IAEA-chef. "We hebben niet de precieze informatie om dat goed te kunnen beoordelen, maar het is iets dat niet kan blijven doorgaan." De komende dagen zullen zijn medewerkers de situatie ter plekke verder analyseren.

Vlak voordat de deskundigen arriveerden, werd een reactor voor de tweede keer in tien dagen automatisch stilgelegd nadat een projectiel een noodaggregaat had geraakt. Vanwege die beschieting en onderhoud en reparatie is nog maar een van de zes reactoren operationeel.

Directeur Petro Kotin van Energoatom, het Oekraïense staatsenergiebedrijf, liet weten dat de technici met man en macht bezig zijn de uitgevallen installatie weer op te starten.

Ook tijdens de reis naar de kerncentrale waren er beschietingen. De reis liep daardoor vertraging op. "Een paar keer maakten we ons door zwaar mitrailleurvuur en artilleriegeschut ernstige zorgen", gaf Grossi aan.

Vijf inspecteurs blijven op complex, anderen naar stad Zaporizhzhia

Grossi zei na afloop van het bezoek dat de delegatie nog even aanwezig zal blijven. "Zeg dat maar tegen de wereld", liet hij weten in een video die werd verspreid door RIA Novosti. Volgens het Russische staatspersbureau blijft een deel van de missie tot 3 september.

Energoatom zei dat vijf inspecteurs op het complex blijven gestationeerd. Een aantal anderen is naar de verderop gelegen stad Zaporizhzhia gegaan.