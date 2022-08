Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense strijdkrachten zijn gestart met een tegenoffensief in het zuiden van het land. Rusland beweert de eerste aanvallen te hebben afgeslagen, maar een heropleving van de strijd lijkt een kwestie van tijd.

Een van de doelen van het Oekraïense tegenoffensief is de bevrijding van havenstad Kherson. Het Oekraïense leger roept inwoners van het gebied op te vertrekken. Daarmee moet worden voorkomen dat ze in de strijd verwikkeld raken.

Oekraïense troepen hebben Russische frontlinies in de regio Kherson al doorbroken, melden Oekraïense media. Pro-Russische rebellen en ondersteunende Russische mariniers zouden zich terug hebben moeten trekken.

Afgelopen week zouden ruim tien Russische munitiedepots zijn vernietigd. Ook beschoot Oekraïne de afgelopen tijd bruggen bij Kherson over de rivier de Dnipro, die dwars door het land loopt. Dat moet de bevoorrading van Russische militairen bemoeilijken.

Het zuiden van Oekraïne wordt bijna volledig bezet door de Russen. Dat is inclusief het schiereiland de Krim, dat in 2014 al door Rusland werd veroverd. Eerder zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat ook de herovering van het schiereiland een doel is.

Oekraïense militairen inspecteren en verstoppen zwaar geschut in de omgeving van Kherson. Oekraïense militairen inspecteren en verstoppen zwaar geschut in de omgeving van Kherson. Foto: Getty Images

Russen beweren Oekraïens tegenoffensief afgeslagen te hebben

Volgens de Russen hebben zij Oekraïense tegenaanvallen in het zuiden afgeslagen. Het Russische leger zou de Oekraïense strijdkrachten "zware verliezen" hebben toegebracht nabij Kherson en Mykolaiv.

Het Russische ministerie van Defensie beweert in een verklaring dat er meer dan vijfhonderd Oekraïense soldaten zijn gesneuveld bij de "jammerlijk mislukte poging tot offensieve operaties".

Russen verplaatsen zware raketten van Syrië naar de Krim

Om ook de Krim beter te verdedigen, zouden de Russen luchtdoelraketten vanuit Syrië verschepen naar het schiereiland. Dat valt op te maken uit satellietbeelden van het Israëlische bedrijf ISI.

Het afweersysteem met bijbehorende radar stond vanaf april bij de Syrische stad Masyaf. Die plek was op 25 augustus opeens leeg, terwijl het materieel werd overgebracht naar de Syrische havenstad Tartus. Dat blijkt uit andere foto's die tussen 12 en 17 augustus van het havencomplex zijn gemaakt. Enkele dagen later was het wapentuig weg.

ISI trok de conclusie dat de raketten aan boord moeten zijn gebracht van het Russische schip Sparta II. Dat vaart momenteel richting Novorossiysk, een havenstad in de buurt van de brug die het Russische vasteland met de Krim verbindt.

Oekraïne boekt successen met geïmproviseerde wapens

Het Oekraïense leger maakt in de strijd tegen Rusland niet alleen gebruik van nieuwe en geavanceerde wapensystemen uit het Westen, maar ook van eigen geïmproviseerde wapens. Experts zeggen tegen de Amerikaanse krant The New York Times dat het leger met combinaties van oude en nieuwe wapens al onverwachte successen heeft kunnen boeken, zoals de recente aanvallen op de Krim.

Deskundigen zeggen dat het Oekraïense leger bijvoorbeeld raketten op trucks en speedboten heeft geplaatst. Zo zijn ze mobieler op land en op zee.

Volgens een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de Oekraïners zelfs Amerikaanse raketten kunnen monteren op Sovjetgevechtsvliegtuigen, iets wat geen enkel ander land eerder heeft gedaan. Daarmee zouden ze Russische luchtverdedigingssystemen beschieten, waardoor ook relatief langzamere vliegtuigen en drones niet gespot worden door de Russen.

De recente aanvallen op de Krim zouden volgens de experts een voorbeeld zijn van de mobiliteit van het leger en de improvisatie met nieuwe en oude wapens.

Op die manier zou Oekraïne ook in staat zijn geweest om in april het Russische oorlogsschip de Moskva tot zinken te brengen. Het leger heeft oude antischeepsraketten uit de Sovjettijd verbeterd en die op trucks geplaatst. Waarschijnlijk hebben die het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot geraakt op een afstand van zo'n 75 kilometer.

137 Hierom is het verlies van oorlogsschip Moskva een klap voor Rusland

Atoomwaakhond gaat kerncentrale Zaporizhzhia inspecteren

Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is onderweg naar de kerncentrale Zaporizhzhia in Oekraïne. De medewerkers gaan een controle uitvoeren. De centrale is in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne regelmatig doelwit van militaire aanvallen geweest.

Het complex van Zaporizhzhia ligt aan de zuidelijke frontlinie van de oorlog. Het terrein werd in maart door Russische troepen ingenomen, maar de centrale wordt nog steeds gerund door Oekraïens personeel.

Het gebied geldt momenteel als een van de belangrijkste brandhaarden in het zes maanden oude conflict. Volgens Oekraïne hebben Russische soldaten vanuit het complex Oekraïense steden aan de overkant van de rivier de Dnipro beschoten.

Het Russische ministerie van Defensie zegt op zijn beurt dat er afgelopen weekend meerdere Oekraïense aanvallen op de kerncentrale zijn geweest.