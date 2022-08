Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is onderweg naar de kerncentrale Zaporizhzhia in Oekraïne. De medewerkers gaan een controle uitvoeren. De centrale is in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne regelmatig doelwit van militaire aanvallen geweest.

Het complex van Zaporizhzhia ligt aan de zuidelijke frontlinie van de oorlog. Het terrein werd in maart door Russische troepen ingenomen, maar de centrale wordt nog steeds gerund door Oekraïens personeel.

Het gebied geldt momenteel als een van de belangrijkste brandhaarden in het zes maanden oude conflict. Volgens Oekraïne hebben Russische soldaten vanuit het complex Oekraïense steden aan de overkant van de rivier Dnipro beschoten.

Het Russische ministerie van Defensie zegt op zijn beurt dat er afgelopen weekend meerdere Oekraïense aanvallen op de kerncentrale zijn geweest.

"De dag is aangebroken dat de ondersteunings- en bijstandsmissie van de IAEA naar Zaporizhzhia onderweg is", twitterde Grossi. Hij verwacht dat hij met zijn team "later deze week" zal aankomen om te beginnen aan de inspectie van de grootste kerncentrale van Europa.