De Russen zouden hun offensief in het oosten van Oekraïne stevig hebben uitgebreid. De Russische aanvallen bij de grote stad Donetsk zijn de afgelopen dagen toegenomen volgens inlichtingen.

Dat stelt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse inschatting over het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Onder meer bij de verwoeste luchthaven van Donetsk wordt weer zwaar gevochten. Met hun nieuwe aanvallen willen de Russen waarschijnlijk uitlokken dat er meer Oekraïense troepen naar het oostelijke front komen.

Die kunnen dan niet worden verplaatst naar het zuiden, waar Oekraïne de stad Kherson wil bevrijden. Een Oekraïens tegenoffensief wordt zo bemoeilijkt, aldus het defensieministerie, dat zich baseert op de geheime diensten.

Met hun dagelijkse rapportage willen de Britten onder meer de Russische berichtgeving over het verloop van de oorlog ontkrachten. Volgens Moskou zijn de Britse berichten desinformatie.