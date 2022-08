Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de spanningen rondom de kerncentrale van Zaporizhzhia blijven onverminderd hoog. Nadat de kerncentrale tijdelijk van het stroomnet was afgesloten, vonden er vannacht opnieuw beschietingen plaats. De vrees blijft dat de beschietingen uitmonden in een 'tweede Tsjernobyl'.

Het had niet veel gescheeld of zo'n nucleaire ramp had zich deze week al voorgedaan, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem is de wereld ontsnapt aan een kernramp. De nucleaire waakhond van de VN (IAEA) neemt zulke grote woorden niet in de mond, maar spreekt wel zijn bezorgdheid uit over de veiligheid in het gebied. Er wordt al weken gevochten rondom het complex, dat in Russische handen is.

Hoewel de kerncentrale inmiddels weer is aangesloten op het stroomnet, nemen de zorgen over potentiële nucleaire gevolgen met de minuut toe. Ook vannacht waren er weer beschietingen in het gebied rondom de kerncentrale. De IAEA hoopt de komende dagen naar het gebied te kunnen om te bemiddelen.

In Kyiv lijkt men op het ergste voorbereid te zijn. Oekraïense autoriteiten hebben jodiumtabletten uitgedeeld aan mensen die in de buurt van de kerncentrale wonen. Die tabletten verkleinen de kans dat mensen radioactiviteit opnemen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je regelmatig een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Kyiv en Moskou blijven naar elkaar wijzen

Terwijl de spanningen oplopen, blijven Oekraïne en Rusland elkaar de schuld geven. Beide landen beschuldigen elkaar ook van de crisis van donderdagavond. Duidelijk is dat brand de oorzaak van de afsluiting is, maar wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van die brand is onduidelijk.

Volgens Kyiv gebruikt Rusland de kerncentrale om zware explosieven en wapens op te slaan. Moskou beweert dat Oekraïne "roekeloze" aanvallen op het complex uitvoert.

Er vinden inmiddels dagelijks beschietingen plaats bij de grootste kerncentrale van Europa. Hoewel de kernreactoren omhuld zijn met metersdik beton dat bestand is tegen artillerie, zijn er vooral zorgen dat koelsystemen of andere vitale onderdelen van het complex beschadigd raken.

168 Dit maakt de situatie bij Oekraïense kerncentrale steeds zorgelijker

Oekraïne gaat meer burgers verplichten tot evacuatie

De Oekraïense regering gaat burgers in meer gebieden aan de frontlinies van de oorlog verplichten om te evacueren. Eerder werden dit soort verplichte evacuaties al gedaan in de oostelijke Donetsbekken, waar momenteel hevig wordt gevochten.

Het besluit om nog meer regio's verplicht te evacueren is genomen omdat deze plekken in de winter bezet kunnen worden. Ook kunnen inwoners problemen krijgen met de centrale verwarming, licht vicepremier Irina Vereshchuk het besluit toe.

De evacuaties zullen plaatsvinden in bepaalde districten van de oostelijke regio Kharkiv en in het zuiden in Zaporizhzhia en Mykolaiv. De voorbereidingen zijn in gang gezet, aldus Vereshchuk. Ze roept burgers op mee te werken en niet te hopen dat Russische bezetters "genade tonen" of zich aan het internationaal humanitair recht houden.