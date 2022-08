Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de kerncentrale in Zaporizhzhia is donderdag korte tijd losgekoppeld van het stroomnet. Hoewel de reactors van de centrale overschakelden op noodstroom, zijn experts bezorgd over de situatie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde dat Rusland zo snel mogelijk weg moet bij de centrale.

De kerncentrale van Zaporizhzhia, de grootste in Europa, heeft onder meer stroom nodig voor de koeling van de reactors. De kerncentrale voorziet een groot deel van Oekraïne van stroom.

In een groot deel van het door Rusland veroverde zuiden van Oekraïne viel donderdag de stroom uit. In de stad Kherson zou door de stroomstoring ook de drinkwatervoorziening zijn stilgevallen.

Volgens de Oekraïense eigenaar Energoatom was het de eerste keer dat de centrale is losgekoppeld van het Oekraïense stroomnet. Waarom dat gebeurde, is niet zeker.

Oekraïne zei dat de storing ontstond doordat de Russen energie proberen om te leiden naar hun eigen faciliteiten. Rusland stelde dat de stroomvoorziening werd afgesneden vanwege een brand op het complex.

Al langer zorgen over kerncentrale

De kerncentrale is sinds maart in handen van Rusland, dat Oekraïne sindsdien regelmatig ervan beschuldigt de centrale onder vuur te nemen. Oekraïne zegt juist dat de Russen vanuit de kerncentrale schieten, wetende dat terugschieten gevaarlijk is.

Internationale organisaties dringen erop aan het complex vrij te maken van militairen om het gevaar van een kernramp te verkleinen. De nucleaire waakhond van de VN (IAEA) vraagt al maanden om een onafhankelijk inspectieteam naar de centrale te mogen sturen. Ondanks officiële steun van de strijdende partijen is dat nog niet gebeurd.

De Oekraïense energieminister sprak de verwachting uit dat de missie er de komende dagen komt, "zeker niet later dan begin september".

IAEA-directeur Rafael Grossi zei dat er geen tijd meer te verliezen was. "Bijna elke dag is er een nieuw incident bij of in de buurt van de centrale. We moeten zo snel mogelijk de centrale stabiliseren en een veilige situatie creëren."

Overleg Zelensky en Biden

Zelensky belde donderdag met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden. Het Witte Huis riep Rusland op de volledige controle over de kerncentrale terug te geven aan Oekraïne en het atoomagentschap van de VN toegang tot de centrale te verlenen.

De Amerikaanse regering maande Moskou vooral geen energie van Oekraïne af te tappen om bezette gebieden in Oekraïne van stroom te voorzien.

Volgens Zelensky spraken hij en Biden ook over de volgende stappen "op weg naar overwinning" en het verantwoordelijk houden van Moskou voor oorlogsmisdaden.