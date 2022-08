Aanvallen met zogeheten clustermunitie kostten tot nu toe zeker tweehonderd Oekraïners het leven. Dat blijkt uit de jaarlijkse clustermunitiemonitor van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Human Rights Watch meldt dat sinds het uitbreken van de oorlog in februari zeker 215 mensen zijn gedood met clusterbommen. Daarnaast zouden zeker 474 personen gewond zijn geraakt, schrijft de organisatie die in het jaarlijkse rapport het wereldwijde gebruik van clustermunitie monitort.

Volgens de organisatie gebruiken vooral de Russen clustermunitie. In zeker 10 van de 24 Oekraïense oblasten (bestuurlijke regio's) zijn al honderden Russische aanvallen met clustermunitie geregistreerd. Oekraïne heeft sinds februari twee keer aanvallen met clusterraketten uitgevoerd, schrijft Human Rights Watch.

Onderzoek wijst uit dat het Russische leger woningen, straten en parken heeft bestookt met clustermunitie. Ook zijn er aanvallen op een kraamkliniek en een cultureel centrum uitgevoerd.

Clustermunitie kan op verschillende manieren worden ingezet: via onder meer raketten, vliegtuigen of mortieren. Meestal klapt een clusterbom uiteen, waarna kleinere bommen zich verspreiden over een groter gebied. Vaak ontploft niet alle munitie, waardoor het getroffen gebied vol blijft liggen met onontplofte munitie.

Wereldwijd wordt het gebruik van deze zware vorm van munitie afgewezen. 110 landen steunen een verdrag uit 2008 dat clustermunitie verbiedt. Oekraïne en Rusland hebben dit verdrag niet ondertekend. Oekraïne is momenteel het enige land in de wereld waar clustermunitie wordt ingezet.