De Oekraïense Onafhankelijkheidsdag is woensdag relatief rustig verlopen. Vooraf rekenden Oekraïne en het Westen op een grote Russische aanvalsgolf. Die bleef uit, hoewel er volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wel één bloedige aanslag plaatsvond. De VS wil nieuwe aanslagen voorkomen met een groot wapenpakket. Ook het Verenigd Koninkrijk belooft meer militaire steun.

Volgens Zelensky heeft Rusland een treinstation in Dnipro beschoten. Daarbij zouden zeker vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Nog eens vijftig anderen raakten gewond, beweert Zelensky. Vier treinwagons zouden in brand zijn gevlogen.

Zijn uitlatingen zijn nog niet door externe partijen bevestigd. Het wordt wachten op tegenacties vanuit Oekraïne. Zelensky beloofde dinsdag elke Russische aanval tijdens de feestdag met een "krachtige reactie" te beantwoorden.

Oekraïne vierde vandaag de dag waarop het zich in 1991 afscheidde van de toenmalige Sovjet-Unie. Dat maakt het direct een gevoelige dag voor de Russen. Daarnaast is het woensdag precies een half jaar geleden dat de oorlog uitbrak.

69 Zelensky op Onafhankelijkheidsdag: 'We gaan door tot het einde'

Inwoners van Kyiv worden wakker met luchtalarmen

Mede daarom rekenden Oekraïne en de Verenigde Staten op een grootschalig offensief van de Russen. Zo droeg de VS alle Amerikanen op Oekraïne te verlaten en werden feestelijke bijeenkomsten in Kyiv afgeblazen. Ook daar sloegen veel inwoners op de vlucht, meldden adviseurs van Zelensky in gesprek met BBC Radio 4.

Inwoners van de Oekraïense hoofdstad werden woensdag wakker van luide luchtalarmen. Maar daadwerkelijke aanvallen bleven uit, schrijft persbureau AP.

Zelensky richtte zich woensdag tot de VN-Veiligheidsraad en zijn eigen inwoners. "Dit is ons leven elke dag", zei hij in een toespraak. "Zes maanden geleden begon Rusland met de invasie en zouden wij geen schijn van kans hebben. Nu vieren wij nog altijd onze onafhankelijkheid."

153 Dit zijn de opvallendste gebeurtenissen in de Oekraïneoorlog

Biden wil toekomst Oekraïne veiligstellen

De Amerikaanse president Joe Biden presenteerde woensdag zijn enorme wapenpakket voor Oekraïne. Het pakket was dinsdag al aangekondigd. 3 miljard dollar (ruim 3 miljard euro) moet het land aan zoveel luchtverdedigingssystemen, munitie en artillerie helpen, dat "de verdediging voor de lange termijn wordt veiliggesteld".

Het gaat om het grootste wapenpakket vanuit de VS tot dusver. De Amerikanen hebben Oekraïne inmiddels 12,6 miljard dollar steun geboden.

Ook de Britse premier Boris Johnson beloofde Oekraïne woensdag nieuwe steun. Het land kan van de Britten een nieuw wapenpakket ter waarde van 54 miljoen pond (64 miljoen euro) tegemoetzien. De hulp bestaat uit onder meer raketsystemen, drones en munitie. De Britse premier, die volgende maand aftreedt, was voor de Oekraïense feestdag afgereisd naar Kyiv.