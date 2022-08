Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: spanningen rondom de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Woensdag viert het land de nationale feestdag, maar die dag markeert ook een half jaar oorlog in Oekraïne. De VS waarschuwt voor een Russische aanvalsgolf én komt met het grootste wapenpakket tot dusver voor Oekraïne.

De feestdag draait rond de dag in 1991 waarop Oekraïne zich afscheidde van de toenmalige Sovjet-Unie. Dat maakt het direct een gevoelige dag voor de Russen.

Washington waarschuwt daarom voor Russische aanvallen op burgerdoelen en regeringsgebouwen in Oekraïne. Alle Amerikanen in het land zijn opgedragen om Oekraïne te verlaten. De VS verwacht namelijk dat de Russische president niet alleen woensdag, maar ook de komende dagen de aanvallen wil intensiveren.

Ook de Oekraïense hoofdstad Kyiv wordt waarschijnlijk bestookt met raketten, stelt de VS. Lokale autoriteiten houden daar ook rekening mee. Zo zijn feestelijke bijeenkomsten afgeblazen. Daarnaast proberen veel inwoners de stad te ontvluchten, vertelde een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in gesprek met BBC Radio 4.

Zelensky probeert vanzelfsprekend de Russen ervan te weerhouden om raketten te lanceren op de nationale feestdag. "Elke aanval kan een krachtige reactie tegemoetzien", dreigde hij dinsdag. Ook het team van de president verwacht "de lelijke kant van Moskou" de komende dagen te gaan zien.

Rusland rouwt om dood van dochter 'Poetin-fluisteraar'

Rusland heeft niet gereageerd op de uitlatingen van de VS en Oekraïne. De Russen zijn - naast de oorlog - ook druk bezig met een ander incident: de dood van Darya Dugina. Dat is de dochter van Aleksandr Dugin, een invloedrijke adviseur van de Russische president Vladimir Poetin.

De 29-jarige Dugina kwam om het leven bij een bomaanslag op haar auto. Mogelijk was haar vader het doelwit van de aanslag. Poetin schreef deze week in een verklaring dat Dugina "een briljant en getalenteerd persoon met een echt Russisch hart" was.

Dinsdag werd een rouwplechtigheid in Moskou door honderden mensen bijgewoond. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, beklemtoonde dat er "geen genade" zal zijn voor de daders. Oekraïne heeft meermaals ontkend achter de aanslag te zitten.

EU en VS komen met nieuwe steun

Zoals eerder gemeld komt de VS met een nieuw wapenpakket voor Oekraïne. Het wapentuig zal ruim 3 miljard dollar waard zijn en wordt naar verwachting woensdag aangekondigd. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft het nieuws bevestigd aan persbureau Reuters. Het gaat om het grootste pakket sinds Rusland Oekraïne binnenviel.

Niet alleen de VS komt met nieuwe steun. Zo werkt de Europese Unie aan een plan om op grote schaal Oekraïense militairen te gaan trainen. Dat moet gebeuren in omliggende EU-landen. Defensieministers buigen zich aankomende maandag over de plannen.

Nederland kondigde maandag al een nieuw steunpakket aan. Er wordt zo'n 80 miljoen euro geleverd aan het land van president Zelensky. Het grootste deel van het geld (65 miljoen euro) is bedoeld voor de wederopbouw van het land. Nog eens 10 miljoen is voor het opruimen van mijnen en andere explosieven. De steunt komt bovenop de 210 miljoen euro aan militaire goederen die eerder werden geleverd.

Weinig nieuws vanuit frontlinies

De laatste dagen kwam er weinig nieuws vanuit de frontlinies in Oekraïne. Beide partijen hielden het bij onbevestigde claims over succesvolle (kleine) aanvallen en luchtaanvallen van de tegenstander.

Zo beweert Rusland dat het in de buurt van Odesa opnieuw HIMARS-raketsystemen heeft vernietigd, die door het westen aan Oekraïne worden geleverd. Aan Oekraïense zijde waren er meldingen van Russische luchtaanvallen op burgerdoelen in Dnipro. Het is niet duidelijk of daar slachtoffers bij zijn gevallen.