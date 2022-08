Het is woensdag een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Een ding lijkt zeker: het eind is voorlopig niet in zicht. Zes cruciale wendingen tijdens de oorlog in Oekraïne.

1. De onverwachte maar niet verrassende invasie

Op de vroege ochtend van 24 februari gebeurt wat velen vrezen, maar weinigen daadwerkelijk zien aankomen. Na een maandenlange troepenopbouw bij de grens valt Rusland op grofweg drie verschillende plekken Oekraïne binnen.

In het noorden trekken de troepen onder meer vanuit Belarussisch grondgebied Oekraïne binnen. Het voornaamste doel is hoofdstad Kyiv, die hevig wordt gebombardeerd. Ook steden als Sumy en Chernihiv, die dicht bij de grens met Rusland liggen, worden zwaar onder vuur genomen.

Kort voor de invasie erkent Poetin de onafhankelijkheid van de Oost-Oekraïense regio's Luhansk en Donetsk. De zelfbenoemde volksrepublieken dienen vervolgens als springplank voor het oostelijke offensief van Rusland. Tegelijkertijd maken de Russen in het zuiden vanaf het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim de overstap naar het vasteland van Oekraïne. De aanvallen richten zich vooral op havensteden als Kherson, Mykolaiv en Odesa.

De zuidelijke en oostelijke troepenmachten van Rusland komen samen bij de havenstad Mariupol. Daar wordt in volle hevigheid duidelijk hoe ver de Russen willen gaan. De stad wordt bijna volledig in puin geschoten. Honderdduizenden burgers komen vast te zitten door de voortdurende bombardementen. Pogingen tot veilige evacuaties mislukken keer op keer, vooral omdat Russische militairen de beoogde vluchtroutes blijven beschieten.

2. Oekraïense weerstand blijkt boven verwachting

Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland, zegt het een maand voor de invasie al. "Oekraïne is niet meer het makkelijk te overrompelen slachtoffer, het kan zich tegenwoordig beter verweren. Er is sinds 2014 (toen Rusland plotseling de Krim annexeerde, red.) stevig getraind en ook meer materieel ingevlogen."

Mocht Rusland rekening hebben gehouden met een snelle overwinning in Oekraïne, dan kan dat scenario al snel de prullenbak in. Wanneer de Oekraïense strijdkrachten zijn hersteld van het verrassingselement, vechten ze voor elke meter van hun grondgebied en vertragen ze de opmars van de Russen.

Het meest in het oog springende verzet vindt plaats in Mariupol. Vanuit de Azovstal-staalfabriek houden Oekraïense strijdkrachten wekenlang stand tegen de veel talrijkere Russische troepen. Pas eind mei geven de laatste soldaten zich over en krijgt Rusland de hele stad in handen.

Symbool voor het Oekraïense verzet is president Volodymyr Zelensky, die weigert Kyiv te verlaten. Met vurige toespraken probeert hij de moraal van zijn landgenoten hoog te houden. Ook laat hij geen mogelijkheid onbenut om het Westen om meer steun te vragen. Ondanks de Russische overmacht houden de Oekraïense strijdkrachten het bijna overal langer vol dan verwacht, maar het is duidelijk dat ze hulp nodig hebben.

3. Steeds meer buitenlandse steun voor Oekraïne

Het Westen legt Rusland en individuele Russen steeds zwaardere economische sancties op na de invasie. Veel Europese landen, waaronder Nederland, nemen stappen om hun gebruik van Russisch gas af te bouwen en uiteindelijk naar nul te brengen. Militaire hulp aan Oekraïne blijft in eerste instantie grotendeels uit, ondanks herhaalde verzoeken van Zelensky.

De president gebruikt de oorlog ook om het verzoek tot (versneld) lidmaatschap van de EU en de NAVO kracht bij te zetten. Tevergeefs, erkent Zelensky uiteindelijk ook zelf. Zweden en Finland treden na zeventig jaar onafhankelijkheid wel toe tot de NAVO. De oorlog in Oekraïne is voor hen het bewijs dat een Russische invasie niet langer ondenkbaar is.

Naarmate de oorlog voortduurt, gaat het Westen alsnog meer en zwaardere wapens aan Oekraïne leveren. De Amerikanen nemen daarin het voortouw. Vanuit Washington kan Oekraïne naast financiële steun ook rekenen op militair materiaal zoals afweergeschut, granaten, helikopters en drones. Het helpt Oekraïne om steeds vaker Russische aanvallen te stoppen en zelfs tegenaanvallen uit te voeren.

4. Rusland laat Kyiv links liggen en richt zich op het oosten

Zo snel als de Russen eind februari tot aan de rand van Kyiv komen, zo snel zijn ze begin april opeens verdwenen uit de omgeving van de Oekraïense hoofdstad. Ook steden als Chernihiv en Sumy zien de Russen van de een op de andere dag vertrekken. Aan het eind van de eerste week van april hebben de Russen zich volledig teruggetrokken uit Noord-Oekraïne.

Het terugtrekken van de troepen uit het noorden is een beschamende nederlaag voor Rusland. Poetin maakt aan het begin van de invasie nog duidelijk dat het afzetten van de "nazistische regering" in Kyiv een belangrijk doel is. Dat dit doel terzijde wordt geschoven, wijst erop dat de Russen andere prioriteiten stellen.

De reden daarvoor wordt snel duidelijk. De Russen verleggen het zwaartepunt van hun invasie naar Oost-Oekraïne. Daar willen ze de provincies Luhansk en Donetsk volledig onder controle krijgen. Pas na de val van de stad Severdonetsk eind juni is Luhansk volledig in Russische handen. Ook in Donetsk blijven de Oekraïense strijdkrachten fel verzet bieden.

5. Boetsja brengt oorlogsmisdaden aan het licht

De terugtrekking van de Russen uit de omgeving van Kyiv brengt nieuw bewijs aan het licht over oorlogsmisdaden die de troepen daar hebben begaan. In onder meer Boetsja en Irpin worden honderden lijken op straat gevonden. Oekraïense burgers blijken zonder enig vorm van proces doodgeschoten te zijn, met de handen op hun rug gebonden.

Oekraïne beschuldigt de Russen op dat moment al langer van oorlogsmisdaden, zoals in Mariupol. De massagraven in Boetsja vormen voor het eerst onomstotelijk bewijs van standrechtelijke executies. Later duiken ook camerabeelden op van Russische soldaten die Oekraïense burgers doodschieten.

In mei zegt de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet dat het bewijs voor Russische oorlogsmisdaden zich opstapelt. Alleen al rond Kyiv worden zeker duizend lichamen van omgebrachte burgers gevonden.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch brengt in juli een rapport uit waarin het Rusland beschuldigt van oorlogsmisdaden in Kherson en Zaporizhzhia. De Russen zouden daar Oekraïense burgers en krijgsgevangenen hebben gemarteld en opgesloten. Er lopen nog altijd meerdere onderzoeken naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

6. Oekraïense tegenaanvallen en een patstelling

In juli krijgt Oekraïne (via de VS) eindelijk de beschikking over HIMARS-raketten. Dankzij het geavanceerde raketsysteem kan Oekraïne vaker en vooral nauwkeuriger terugslaan tegen de Russen. Het stelt de Oekraïense strijdkrachten in staat om met name in het zuiden gebieden te heroveren.

Oekraïne en Rusland lijken sindsdien in een patstelling te zijn gekomen. Het front ligt zo goed als stil, veroveringen en heroveringen zijn er nauwelijks meer. Het vechten zelf is nog niet voorbij. Zo zijn er vermoedens dat Oekraïne inmiddels raketaanvallen kan uitvoeren op doelen die zich tot wel 200 kilometer achter de frontlinie bevinden, zoals een Russische vliegbasis op de Krim.

De bedenkelijke mijlpaal van zes maanden oorlog valt woensdag ironisch genoeg samen met de dag dat Oekraïne viert dat het in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Door de oorlog is van feest geen sprake, alle bijeenkomsten zijn afgeblazen. Oekraïne en de Verenigde Staten verwachten dat Rusland de nationale feestdag aangrijpt om meer aanvallen uit te voeren. De oorlog is nog lang niet voorbij.