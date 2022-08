Hulporganisaties bereiden zich voor op de winter in het nog altijd door oorlog geteisterde Oekraïne. Begin oktober kunnen de temperaturen al tot onder het nulpunt dalen, en dat betekent dat mensen in het land moeten worden geholpen aan onderdak, warme dekens en brandstof. "Het is een race tegen de klok om zo veel mogelijk te kunnen doen", zeggen ze tegen NU.nl.

Hulporganisaties staan voor een behoorlijke opgave in Oekraïne, zegt Inge Leuverink, noodhulpcoördinator bij Cordaid. Er wordt volgens Leuverink hard gewerkt aan het repareren van bijvoorbeeld deuren en ramen van kapotgeschoten huizen. Ook moet er voor veel mensen nog onderdak worden gevonden.

Daarnaast heeft Oekraïne zijn inwoners ertoe opgeroepen zo snel mogelijk uit de oostelijke en zuidelijke regio's te vertrekken. Leuverink zegt op basis van een betrokken organisatie in Oekraïne dat nu wordt gewerkt aan het evacueren van zo'n 200.000 mensen. Bijna een kwart van de mensen in die regio zou niet willen vertrekken, maar ook voor hen willen hulporganisaties zich blijven inzetten.

Kortom: er moet nog veel gebeuren voor de winter. Dat levert ook druk op, ziet Leuverink. Een van haar collega's in Kyiv maakt zich zorgen en vraagt zich af of het lukt om hulp te bieden aan de Oekraïners - ook degenen die nog dicht bij de frontlinie zitten.

Ook het Rode Kruis wijst op de winter. Nu de winter om de hoek komt kijken, verwacht de hulporganisatie dat ze de werkzaamheden moet uitbreiden. "Daar staan we ook klaar voor", zegt een woordvoerder. Het Rode Kruis zet in op onder meer herstelwerkzaamheden, medische zorg en het geven van financiële steun.

Vluchtelingen uit Oekraïne: de cijfers Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne registreerde het UNHCR al ruim 6,6 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa.

Het grootste deel van hen - bijna 1,3 miljoen mensen - is in Polen.

Een deel van de vluchtelingen is ook weer teruggekeerd. Hoeveel dat er precies zijn, is (nog) niet duidelijk.

26 maart 2022. Een Oekraïense vluchteling wacht op het station van het Poolse Przemysl. Foto: Reuters

Mogelijk meer Oekraïense vluchtelingen in winterperiode

De winter zal er mogelijk ook toe leiden dat weer meer mensen Oekraïne ontvluchten. In de afgelopen periode hing het aantal Oekraïense vluchtelingen al sterk samen met de ontwikkelingen van de oorlog. Zo ziet de UNHCR nu bijvoorbeeld een stijging van het aantal vluchtelingen dat vanuit de bezette gebieden naar andere plekken in Oekraïne vlucht.

Door de winter gaat het voor Oekraïners steeds moeilijker worden om te voorzien in basisbehoeften. In een maandag gepubliceerd rapport wijst het internationale Rode Kruis op een mogelijke toename van het aantal vluchtelingen vanuit Oekraïne.

Eerder waarschuwde ook Heather Papowitz van de Oekraïnetak van wereldgezondheidsorganisatie WHO voor een mogelijke stijging. "Met de koude wintermaanden in het vooruitzicht en een oorlog die waarschijnlijk niet snel gaat eindigen, moeten we voorbereid zijn op nieuwe vluchtelingenstromen in Europa."

Maar als we één ding hebben gezien in de afgelopen tijd, is het dat vluchtelingenstromen zich lastig laten voorspellen. Ook Leuverink zegt dat het lastig in te schatten is of echt meer mensen Oekraïne gaan ontvluchten. Er wordt nu vooral ingezet op het voorbereiden op de winterperiode. "De winter is op dit moment nog niet voelbaar."