In de nacht van zaterdag op zondag kwam in Moskou de Russische Darya Dugina om het leven door een bomaanslag op een auto. Dugina is de dochter van Aleksandr Dugin, een invloedrijke adviseur van de Russische president Vladimir Poetin. NU.nl zet de feiten op een rij, en ook wat er nog onduidelijk is over het incident.

Het slachtoffer is de 29-jarige Darya Dugina. Zij werkte als journalist bij de Russische staatsmedia RT en Tsargrad. Daarnaast gaf ze volgens de Amerikaanse regering leiding aan een website die nepnieuws verspreidde. Sinds 3 maart staat ze op de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Dugina was tijdens de aanslag op de weg terug van een cultureel festival. Volgens Russische onderzoekers was er een bom bevestigd in of aan haar auto. Die ging rond 21.45 uur (lokale tijd) af op een snelweg ten zuidwesten van Moskou. Volgens het Russische staatspersbureau TASS werd de bom op afstand tot ontploffing gebracht.

In een verklaring noemde Poetin Dugina "een briljante en getalenteerde persoon met een echt Russisch hart".

Dugina's vader Aleksandr Dugin schijnt zeer belangrijk en invloedrijk te zijn in Rusland. Hij is een ultranationalistische ideoloog, filosoof en politicoloog. Hij wordt 'Poetin-fluisteraar' en 'Raspoetin' genoemd, omdat hij veel invloed zou hebben op president Poetin. Het is onzeker hoe machtig Dugin precies is. Officieel heeft hij geen politieke of militaire functie.

Dugins invloed zou vooral komen door zijn ideeën. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het buitenlandse beleid van Poetin en het Kremlin. Hij wordt gezien als het brein achter de Russische invasie van Oekraïne. Dugin droomt van een groot "Euraziatisch rijk", waarin alle Russischsprekende volkeren zijn verenigd.

Van zijn dochter is bekend dat zij dezelfde idealen aanhing. Ze was net als haar vader betrokken bij de Russische Euraziatische Partij en trad op als zijn woordvoerder.

Mogelijk was Dugin zelf ook een doelwit van de aanslag. De auto waar Dugina in zat, was volgens Russische staatsmedia van Dugin zelf. "Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Aleksandr op een andere manier terugkeerde. Hijzelf of beiden waren het doelwit."

Dugin en zijn dochter zouden naar verluidt in eerste instantie in dezelfde auto terugrijden naar Moskou. Dat plan werd om onbekende redenen op het laatste moment gewijzigd.

Het is niet duidelijk wie er achter de bomaanslag zit. Denis Pushilin, die de pro-Russische rebellen in Donetsk leidt, wees direct naar de Oekraïense regering. Die ontkende betrokken te zijn.

Dugin zei zelf in een verklaring dat hij zeker weet dat zijn dochter "door het Oekraïense naziregime is vermoord".

De FSB, de federale veiligheidsdienst van Rusland, meldde maandag over informatie te beschikken dat Oekraïne achter de bomaanslag zit. Mykhailo Podolyak, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, weerspreekt dat. Hij noemde de Russische beschuldigingen "propaganda van een Rusland dat in een fictieve wereld leeft".

Een Russische oud-parlementariër beweert dat de aanslag is uitgevoerd door een Russische verzetsgroep. Ilya Ponomarev zat tot 2016 in het Russische parlement en was daar een felle tegenstander van Poetin. Zo stemde hij in 2014 als enige parlementslid tegen de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. In 2016 werd hij verbannen wegens machtsmisbruik en een "gebrek aan loyaliteit".

Sindsdien verblijft Ponomarev in Kyiv, waar hij in 2019 een Oekraïens paspoort ontving. Kort na de start van de Russische invasie in februari richtte hij een Russischtalige tv-zender op. Die levert veel kritiek op het beleid van Poetin.

Ponomarev beweert dat de aanslag is uitgevoerd door het Nationale Republikeinse Leger, een ondergrondse verzetsgroep in Rusland. De aanslag op Dugina zou volgens Ponomarev "niet de laatste" zijn. Bewijs voor zijn opmerkingen leverde hij niet.

Ilya Ponomarev (rechts) in 2011 tijdens een anti-Poetin-demonstratie in Moskou. Foto: Getty Images

Volgens Rusland bevindt de dader van de aanslag zich nu in Estland. Het gaat volgens Moskou om een Oekraïense vrouw: Natalya Vovk. Zij zou in juli met haar dochter naar Rusland zijn gekomen. Na de aanslag zou ze naar de Estse hoofdstad Tallinn zijn gevlucht.

Rusland eist dat Estland de vrouw uitlevert. Er wordt zelfs gedreigd met "harde acties" tegen het land als het "een terrorist blijft huisvesten". Moskou levert geen bewijs dat de vrouw zich in Tallinn bevindt of dat ze iets te maken heeft met de ontploffing. Ponomarev zegt dat Vovk niet bij de aanslag betrokken was.

Een aanval van Rusland op Estland is zeer onwaarschijnlijk. Estland is namelijk lid van de NAVO, in tegenstelling tot Oekraïne. Een aanval op het land houdt in dat Rusland in conflict raakt met alle leden van de verdragsorganisatie. Dat betekent ook een conflict met de Verenigde Staten. Rusland weet dat het die strijd niet kan winnen.