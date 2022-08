Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een top in het West-Oekraïense Lviv moet donderdag de veiligheid garanderen in de regio rondom de kerncentrale van Zaporizhzhia. Daar wordt al weken heftig gevochten, maar Oekraïne en Rusland wijzen voortdurend met de beschuldigende vinger naar elkaar.

Het overleg werd bijgewoond door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en VN-chef António Guterres. De bijeenkomst staat in het teken van de situatie in Zaporizhzhia, maar er wordt ook gesproken over de Oekraïense graanexport. Die is sinds het begin van deze maand weer op gang gekomen na een deal tussen Moskou en Kyiv.

Over Zaporizhzhia zei Erdogan: "We willen niet nog een Tsjernobyl meemaken." Hij verwees daarmee naar de kernramp in 1986. Guterres herhaalde zijn oproep om het gebied rondom de bezette centrale te demilitariseren. Rusland is erop tegen. Zelensky zei eerder vandaag dat de VN voor veiligheid bij de kerncentrale zou moeten zorgen.

De kerncentrale in Enerhodar in de regio Zaporizhzhia werd kort na de Russische inval in Oekraïne door de Russen veroverd. De afgelopen maanden laaide het militaire geweld rondom de centrale weer op. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van de beschietingen op de reactor van de centrale.

Guterres zei na afloop van het gesprek in Lviv dat er overeenstemming is bereikt over een mogelijke missie van VN-atoomwaakhond IAEA naar de kerncentrale.

Russen beschuldigen Kyiv van provocatie

Het Russische ministerie van Defensie dreigde ondertussen de kerncentrale in Zaporizhzhia helemaal uit te zetten. Moskou beweert dat Oekraïne een "provocatie" voorbereidt. Het Oekraïense leger zou een "klein ongeluk" willen veroorzaken om Rusland vervolgens de schuld te geven.

Om een kernramp te voorkomen, zou Rusland de centrale moeten afsluiten. De Oekraïense actie zou volgens Rusland vrijdag plaatsvinden, als Guterres nog in het land is.

Doden bij beschietingen op wooncomplex Kharkiv

Intussen gaat de oorlog door en worden er nog steeds regelmatig burgerslachtoffers gemeld. In de nacht van donderdag op vrijdag eisten aanvallen op een wooncomplex in Kharkiv vijftien levens, meldt The Guardian.

Bij een aanval in de nacht kwamen twee mensen om het leven. Een aanval in de ochtend eiste drie levens. Tientallen andere bewoners raakten gewond.

"Afgelopen nacht was de meest tragische voor Kharkiv sinds het uitbreken van de oorlog", meldde de gouverneur van het gebied op Telegram.