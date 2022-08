Op het door Rusland bezette schiereiland de Krim hebben dinsdag op een militaire basis opnieuw meerdere explosies plaatsgevonden. Het incident is bijna identiek aan de ontploffingen van vorige week.

De explosies vonden plaats bij een legerdepot in het noorden van de Krim. Op beelden is te zien dat er ook een fikse brand uitbrak. Volgens de plaatselijke Russische commandant is er een munitieopslag beschadigd. Ook is er schade aan hoogspanningslijnen, spoorlijnen, elektriciteitscentrales en woongebouwen.

Zeker tweeduizend inwoners zouden zijn geëvacueerd. Twee burgers zouden gewond zijn geraakt. Net als vorige week ontkende Rusland dat het om een aanval van Oekraïne gaat. Later sprak het Russische ministerie van Defensie van sabotage, hoewel het Oekraïne daar niet direct van beschuldigde.

Oekraïne heeft geen aanval bevestigd. Mykhailo Podolyak, een adviseur van president Volodymyr Zelensky, schreef op Twitter dat "bezetters en dieven" op de Krim het gevaar lopen te sneuvelen. De explosies noemde hij "demilitarisatie in uitvoering", waarmee hij lijkt te suggereren dat Oekraïne wel degelijk achter de ontploffingen zit.

Het incident vertoont grote gelijkenissen met de ontploffingen op het schiereiland van vorige week. Rusland beweerde toen dat vliegtuigmateriaal in brand was gevlogen. Oekraïne hield zich op de vlakte en zei in een raadselachtige reactie dat "roken op bepaalde plekken ongezond is".

Bij de explosies van vorige week raakten zeker acht Russische gevechtsvliegtuigen beschadigd. Satellietbeelden tonen aan dat het zeer waarschijnlijk om een raketaanval ging.

Satellietbeelden van de Russische vliegbasis tonen aan dat het vorige week waarschijnlijk om een raketaanval ging. Foto: AFP