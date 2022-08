Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het Russische ministerie van Defensie claimt zaterdag dat het een door het westen geleverd HIMARS-raketsysteem en munitiedepot heeft vernietigd. Oekraïne, op zijn beurt, zegt dat in regio van de zuidelijke stad Kherson opnieuw een belangrijke brug heeft vernietigd, waardoor de Russische troepenbevoorrading bemoeilijkt wordt.

Het zou gaan om een brug van de Nova Kakhovka-dam. Die zou daardoor onbegaanbaar zijn geworden voor zware militaire voertuigen, schrijft het Britse ministerie van Defensie. De precisieaanval zou al op 10 augustus hebben plaatsgevonden, maar is nu pas bekendgemaakt.

Eind vorige maand bestookte het Oekraïense leger ook al met succes een strategische brug over de rivier de Dnipro. De belangrijke Antonivskiybrug werd dusdanig beschadigd dat er niet meer overheen gereden kan worden. Volgens de Britten zijn de Russen voor de bevoorrading van hun troepen in de regio daardoor meer en meer aangewezen op twee rivierponten.

Rusland claimt uitschakeling HIMARS-raketsysteem

Het is niet ondenkbaar dat de bruggen onder vuur zijn genomen met het door het westen geleverde HIMARS-raketsysteem. Deze raketten gebruiken precisiemunitie en hebben een bereik van ongeveer 80 kilometer. Rusland zegt zaterdag zo'n raketsysteem te hebben vernietigd. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de stad Kramatorsk in de regio Donetsk. Daarbij zou ook een munitiedepot geraakt zijn, aldus het Russische persbureau Interfax.

In diezelfde regio zouden volgens de persbureaus Tass en RIA Novosti bij een Russische luchtaanval zeker 170 Oekraïense soldaten zijn omgekomen. In Kharkiv in het noorden van Oekraïne zouden nog eens 70 soldaten zijn gedood. Er zouden ongeveer 300 gewonden zijn onder de Oekraïense troepen.

Weer twee vrachtschepen vertrokken

Intussen gaan de graantransporten vanuit Oekraïne onverminderd door. Nog eens twee vrachtschepen zijn op zaterdagochtend vertrokken, zegt het Turkse ministerie van Defensie. Daarmee komt het totale aantal schepen op zestien. Dankzij de graandeal van vorige maand is volgens de Oekraïners al 450.000 ton aan landbouwproducten geëxporteerd.

De twee schepen van vanmorgen hebben respectievelijk 12.000 ton mais en 3.000 ton zonnebloempitten aan boord en zijn op weg naar Turkse havens.