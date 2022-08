Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: satellietbeelden tonen aan dat de explosies bij de Russische luchtmachtbasis veel grotere schade hebben aangericht dan de Russen toegeven. Ondertussen roepen de Verenigde Naties op tot een wapenstilstand rond de kerncentrale van Zaporizhzhia.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de explosies op de Krim veroorzaakte. Volgens de Russen niet om een Oekraïense aanval, maar om een ontploffing van vliegtuigmunitie. Oekraïne heeft op haar beurt niet officieel bevestigd dat het een aanval van hen was.

The New York Times analyseerde satellietbeelden en concludeert dat de officiële lezing van de Russen niet klopt. Er zijn drie kraters te zien, die wijzen op drie aparte explosies, schrijft de krant. Ook de manier waarop het puin is verspreid laat zien dat er meer dan één explosie is geweest.

Een paar uur voor de explosies maakte het bedrijf Planet Labs een foto van de basis. Woensdag nam het bedrijf een tweede foto, waarop het verschil met de dag ervoor volgens The New York Times goed te zien is. Acht Su-24- en Su30-gevechtsvliegtuigen die op de eerste foto zichtbaar zijn, zijn op de tweede foto verwoest. Twee gebouwen in de buurt van de vliegtuigen zijn ook vernietigd.

45 Satellietbeelden tonen verwoeste straaljagers op de Krim

VN roept op tot staakt-het-vuren bij kerncentrale

VN-chef António Guterres roept Oekraïne en Rusland op te stoppen met militaire activiteiten in de buurt van de kerncentrale van Zaporizhzhia. De afgelopen week vonden daar meerdere beschietingen plaats, maar Kyiv en Moskou wijzen telkens met de beschuldigende vinger naar elkaar.

Guterres spreekt van een onacceptabele situatie en zegt zich ernstig zorgen te maken. Als de partijen doorgaan met beschietingen, ligt schade aan de kerncentrale of andere nucleaire faciliteiten op de loer. En dat kan volgens de VN-chef catastrofale gevolgen hebben.

Vooralsnog is er geen verhoogde straling gemeten en lijkt de centrale geen schade te hebben opgelopen. Maar als de beschietingen doorgaan, kan dat zomaar gebeuren.

De kerncentrale van Zaporizhzhia ligt in de plaats Enerhodar in Zuidoost-Oekraïne. Het is de grootste kerncentrale van Europa. Op 4 maart, kort na het uitbreken van de oorlog, namen de Russen de centrale in. Sindsdien heeft Rusland de centrale vakkundig omgetoverd tot een zwaarbewaakte militaire basis.

Russische rechtbank plaatst tv-journaliste onder huisarrest

De Russische tv-journaliste Marina Ovsyannikova heeft tot begin oktober huisarrest opgelegd gekregen. Een rechtbank in Moskou heeft dat bepaald in een zaak die draait om het "in diskrediet brengen" van het Russische leger.

Ovsyannikova werd wereldberoemd toen ze in maart op de Russische staatstelevisie protesteerde tegen de oorlog. Ook daarna werd ze meermaals opgepakt en beboet voor haar protest tegen de oorlog. In Rusland werd het kort na de aanval op Oekraïne verboden om kritiek te hebben en om die een invasie of oorlog te noemen.

Het huisarrest volgt op een protest medio juli bij het Kremlin. Toen hield Ovsyannikova een bord omhoog met de tekst: "Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten". De journaliste hield in de rechtbank opnieuw een protestbord vast, ditmaal met de tekst "mogen de dode kinderen je achtervolgen in je dromen".

De 44-jarige journaliste werd woensdag in een andere zaak opgepakt en aangeklaagd voor het verspreiden van valse informatie over het leger. Ze riskeert tot tien jaar celstraf. Ovsyannikova verwijt de autoriteiten tegenstanders van de oorlog te intimideren. Ze week na haar protest op de Russische staatstelevisie uit naar het buitenland, maar keerde in juli terug naar Rusland.