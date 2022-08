VN-chef António Guterres roept Oekraïne en Rusland op te stoppen met militaire activiteiten in de buurt van de kerncentrale van Zaporizhzhia. De afgelopen week vonden daar meerdere beschietingen plaats, maar Kyiv en Moskou wijzen telkens met de beschuldigende vinger naar elkaar.

Guterres spreekt van een onacceptabele situatie en zegt zich ernstig zorgen te maken. Als de partijen doorgaan met beschietingen, ligt schade aan de kerncentrale of andere nucleaire faciliteiten op de loer. En dat kan volgens de VN-chef catastrofale gevolgen hebben.

Vooralsnog is er geen verhoogde straling gemeten en lijkt de centrale geen schade te hebben opgelopen. Maar als de beschietingen doorgaan, kan dat zomaar gebeuren.

De kerncentrale van Zaporizhzhia ligt in de plaats Enerhodar in Zuidoost-Oekraïne. Het is de grootste kerncentrale van Europa. Op 4 maart, kort na het uitbreken van de oorlog, namen de Russen de centrale in. Sindsdien heeft Rusland de centrale vakkundig omgetoverd tot een zwaarbewaakte militaire basis.

De afgelopen week laaide het geweld rond de kerncentrale weer op. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van de beschietingen. Ook donderdag werden weer beschietingen gemeld, maar weer wezen Kyiv en Moskou naar elkaar.

Het Oekraïense energiebedrijf Energoatom zei dat de centrale donderdag vijf keer beschoten is. Maar de Russen stellen dat Oekraïne voor twee keer binnen een dag heeft geprobeerd de kerncentrale aan te vallen.