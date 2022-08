Na meerdere explosies bij een Russische luchtmachtbasis op het schiereiland de Krim was Rusland er dinsdag heel snel bij om slachtoffers en schade te ontkennen: het ging volgens de Russen niet om een Oekraïense aanval, maar om een ontploffing van vliegtuigmunitie. The New York Times analyseerde satellietbeelden en concludeert dat de officiële lezing van de Russen niet klopt.

Een dag na de explosies bij de luchtmachtbasis Saky spraken de lokale autoriteiten op de Krim de verklaring van de Russen al tegen. Volgens hen werd de noodtoestand uitgeroepen en is minimaal één persoon overleden. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt en moesten honderden mensen dekking zoeken in schuilkelders. Tientallen gebouwen, waaronder woningen, zouden verwoest zijn.

Satellietbeelden bevestigen dat er grote schade is op de luchtmachtbasis, die 200 kilometer achter de Russische frontlinie in het zuiden van Oekraïne ligt, schrijft The New York Times.

Een paar uur voor de explosies maakte het bedrijf Planet Labs een foto van de basis. Woensdag nam het bedrijf een tweede foto, waarop het verschil met de dag ervoor volgens The New York Times goed te zien is.

Er zijn drie kraters te zien, die wijzen op drie aparte explosies, schrijft de krant. Ook de manier waarop het puin is verspreid laat zien dat er meer dan één explosie is geweest. Acht Su-24- en Su30-gevechtsvliegtuigen die op de eerste foto zichtbaar zijn, zijn op de tweede foto verwoest. Twee gebouwen in de buurt van de vliegtuigen zijn ook vernietigd.

Satellietbeeld van na de explosie. Satellietbeeld van na de explosie. Foto: AP

Oekraïne blijft geheimzinnig over uitvoeren aanval

Oekraïne heeft nog niet officieel bevestigd dat het achter de explosies zit. Maar president Volodymyr Zelensky suggereerde woensdagavond in zijn dagelijkse toespraak dat de basis is aangevallen. Hij zei dat de Russische luchtmacht op de Krim in een dag negen vliegtuigen is kwijtgeraakt.

Een anonieme militaire functionaris zei eerder tegen The New York Times dat Oekraïense commando's en verzetsstrijders verantwoordelijk zijn. Zij zouden een aanval hebben uitgevoerd met "een wapen dat van exclusief Oekraïense makelij" is.

Rusland annexeerde de Krim in 2014 en beschouwt het sindsdien als Russisch grondgebied. Het schiereiland wordt door de VN nog erkend als Oekraïens grondgebied. Oekraïne spreekt van een Russische bezettingsmacht op de Krim.

Als het klopt dat Oekraïense troepen de aanval hebben uitgevoerd, dan is dat een flinke (symbolische) nederlaag voor Vladimir Poetin. De Russische president prijst de annexatie van de Krim regelmatig. Daarbij zou een Oekraïense aanval op de Krim laten zien dat de Russische verdediging van het schiereiland te wensen overlaat.