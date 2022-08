Bij Russische beschietingen in de regio Dnipropetrovsk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeker elf doden gevallen. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van de regio volgens persbureau Reuters. De beschietingen vonden plaats op enkele tientallen kilometers van de kerncentrale van Zaporizhzhia, aan de overkant van de rivier de Dnipro.

Eerder meldde de gouverneur via Telegram nog dat er 21 doden waren gevallen. Elf mensen zouden zijn overleden in het district Nikopol en tien mensen zouden zijn omgekomen in Marhanets, zo'n 30 kilometer verderop.

Later stelde de gouverneur dit dodental bij naar elf. Hoeveel mensen er in welke plaats zijn omgekomen, maakt hij niet duidelijk. Eerder sprak de gouverneur van enkele tientallen gewonden, maar of dat aantal nog steeds klopt is ook onduidelijk.

De gouverneur spreekt desondanks van een "tragische nacht". Het Russische leger zou tientallen raketten hebben afgevuurd op woonwijken. Volgens de gouverneur zijn meerdere gebouwen beschadigd of verwoest.

Beschietingen waren in de buurt van kerncentrale Zaporizhzhia

De beschietingen vonden plaats in de buurt van Enerhodar, een plaats aan de overkant van de Dnipro, waar de kerncentrale van Zaporizhzhia staat. Die kerncentrale werd afgelopen weekend herhaaldelijk beschoten en liep daarbij schade op. Het is de grootste kerncentrale van Europa.

Er zijn op internationaal niveau grote zorgen om de veiligheid van de kerncentrale. Op dit moment lijkt het erop dat de kritieke infrastructuur intact is, maar nieuwe beschietingen zouden de veiligheid ernstig in gevaar kunnen brengen.

Op verzoek van Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad daarom besloten de situatie in Zaporizhzhia donderdagmiddag te bespreken.