Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Bij een Russische luchtmachtbasis op het schiereiland de Krim vonden meerdere explosies plaats. Over de oorzaak van de ontploffingen is nog veel onduidelijk. Russische autoriteiten spreken elkaar tegen, terwijl Oekraïne het incident niet officieel als aanval heeft geclaimd.

Dat de explosies hebben plaatsgevonden op het schiereiland is zeker. Persbureau Reuters meldde op basis van drie ooggetuigen dat er twaalf ontploffingen waren. In de nabijgelegen stad Saki gingen de sirenes af.

Vervolgens bevestigden eerst de lokale Russische autoriteiten en vervolgens het Russische ministerie van Defensie dat de explosies hadden plaatsgevonden.

Op internet gingen foto's en video's rond van grote rookpluimen die opstegen vanaf de luchtmachtbasis. Het gaat om het militaire vliegveld in Novofedorivka, dat in het zuidwesten van de Krim aan de Zwarte Zee ligt.

Rusland annexeerde de Krim in 2014 en beschouwt het sindsdien als Russisch grondgebied. Het schiereiland wordt door de VN nog erkend als Oekraïens grondgebied. Oekraïne spreekt van een Russische bezettingsmacht op de Krim.

49 Omstanders filmen explosies bij militair vliegveld op de Krim

Russische verklaringen niet eensgezind

Over de oorzaak van de explosies werd door de Russen verwarring gezaaid. Volgens de Russische gouverneur op het schiereiland moesten "de omstandigheden worden opgehelderd". Zijn adviseur bevestigde dat er explosies waren geweest, maar weigerde iets over de mogelijke oorzaak te zeggen.

Het Russische ministerie zei dat er geen sprake was van een Oekraïense aanval. De explosies zouden veroorzaakt zijn door vliegtuigmunitie die per ongeluk afging. Later meldde Moskou dat er geen militair materieel beschadigd is geraakt.

Over het aantal slachtoffers waren de Russische verklaringen nog minder eensgezind. Volgens de lokale Russische autoriteiten is er één dode gevallen en raakten zeker vier andere mensen gewond, onder wie een kind. Moskou zei later dat er niemand gewond is geraakt. De Oekraïense krant The Kyiv Independent sprak van drie gewonden.

De explosies op de Krim vonden plaats bij een luchtmachtbasis aan de kust van de Zwarte Zee. De explosies op de Krim vonden plaats bij een luchtmachtbasis aan de kust van de Zwarte Zee. Foto: Reuters

Oekraïne reageert cryptisch, maar bevestigt aanval niet

De luchtmachtbasis op de Krim ligt 200 kilometer achter de Russische frontlinie in het zuiden van Oekraïne. Het is onduidelijk of Oekraïne over het materiaal beschikt om zo ver achter de linie toe te slaan.

Oekraïne hield zich na de explosies opvallend op de vlakte. Het land is er normaal als de kippen bij om aanvallen op Russische doelen te melden en zelfs het kleinste succesje uitgebreid te vieren. Maar dit keer bleef het stil en bevestigde Kyiv niet dat het achter de aanval zit.

Oekraïne zei in een cryptische verklaring dat het de oorzaak van de brand niet kan vaststellen, maar "herinnert nogmaals aan de brandveiligheidsregels en het rookverbod op onbevoegde plekken". Ook zei het dat een brand door "een terroristisch land" gebruikt kan worden in "een informatieoorlog".

Een anonieme, hooggeplaatste functionaris binnen het Oekraïense leger zei tegen The New York Times dat Oekraïne wel degelijk achter de explosies zit. Welk wapen is gebruikt, wil hij niet zeggen. Wel zou het gaan om een wapen dat "exclusief van Oekraïense makelij" is.