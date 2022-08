De Oekraïense kerncentrale Zaporizhzhia wordt opnieuw beschoten, terwijl de internationale 'atoomwaakhond' IAEA eerder serieuze zorgen uitte over de situatie rondom de centrale. Bij de beschietingen raakte een medewerker gewond, meldden Oekraïense staatsbronnen zondagavond.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne

Verder zouden meerdere stralingsmeters kapot zijn geschoten. Daardoor is het niet meer mogelijk om tijdig eventuele toenames of lekkages van straling te meten en dat is "zeer zorgelijk", meldt de IAEA.

Eerder werd de centrale al beschoten. Daarbij werden stroomkabels en een opslagtank van kernbrandstof geraakt waarbij brand ontstond. De brand is geblust, maar het was voor het atoomagentschap genoeg reden om een waarschuwing te geven. De beschietingen vormen "een reëel risico op een nucleaire catastrofe, die de gezondheid, ook buiten Oekraïne, bedreigt", zei IAEA-chef Rafael Grossi.

Kyiv en Moskou blijven elkaar beschuldigen van het beschieten van de centrale aan de oever van de Dnipro-rivier. Zaporizhzhia is de grootste centrale in Europa en werd aan het begin van de oorlog veroverd door de Russen. Oekraïense milities bleven actief in het gebied.

Oekraïne beschuldigt sindsdien de Russen er regelmatig van te schieten vanuit de kerncentrale. Terugschieten zou levensgevaarlijk zijn. Daarnaast zouden de Russen dreigen om de centrale te saboteren. Rusland zegt op zijn beurt dat Oekraïense militairen in de omgeving met raketten schieten en daar de Russen de schuld van geven.