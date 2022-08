Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne en Rusland blijven elkaar beschuldigen van gevaarlijke acties rond de kerncentrale bij Zaporizhzhia. Ondertussen baalt Amnesty International van de ophef om het recente rapport. De organisatie blijft wel achter de conclusies van het onderzoek staan, waaronder dat het Oekraïense leger militaire doelen maakt van niet-militaire locaties.

Kyiv en Moskou blijven elkaar beschuldigen van het beschieten van de kerncentrale aan de oever van de Dnipro-rivier. De centrale is de grootste in Europa en werd aan het begin van de oorlog veroverd door de Russen. Oekraïense milities bleven actief in het gebied.

Oekraïne beschuldigt sindsdien de Russen er regelmatig van te schieten vanuit de kerncentrale. Terugschieten zou levensgevaarlijk zijn. Daarnaast zouden de Russen dreigen om de centrale te saboteren.

Rusland zegt op zijn beurt dat Oekraïense militairen in de omgeving met raketten schieten en daar de Russen de schuld van geven. In de nacht van zaterdag op zondag zou een opslagplaats van afgewerkte kernbrandstof zijn geraakt, maar de brand zou zijn geblust.

De internationale 'atoomwaakhond' IAEA maakt zich grote zorgen over de centrale, die een gevaarlijk centrum van propagandastrijd dreigt te worden. De beschietingen vormen "een reëel risico op een nucleaire catastrofe, die de gezondheid, ook buiten Oekraïne, bedreigt", zei IAEA-chef Rafael Grossi.

Amnesty baalt van rapport, maar blijft erachter staan

Amnesty International baalt van de ophef die is ontstaan over een gepubliceerd rapport over de oorlog in Oekraïne. Daarin schreef de mensenrechtenorganisatie dat het Oekraïense leger niet-militaire plaatsen als scholen en ziekenhuizen gebruikt als schuilplaatsen en locaties waarvandaan Russen worden beschoten. Daarmee zou Oekraïne het humanitair recht schenden.

De publicatie van Amnesty kreeg veel kritiek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde het Russische propaganda. "De verantwoordelijkheid wordt zo van de agressor naar het slachtoffer verschoven." Het hoofd van Amnesty in Oekraïne stapte zelfs op na de publicatie.

Amnesty zegt nog steeds volledig achter het rapport te staan. "Voor de duidelijkheid: niets van wat we hebben geschreven over het Oekraïense leger, praat de Russische overtredingen goed", aldus de organisatie in een verklaring.

Vier graanschepen vertrokken uit Oekraïne

Een karavaan van vier vrachtschepen vol met graan en andere agrarische producten vertrok zondagochtend vanuit meerdere Oekraïense havens.

De schepen hebben tonnen aan mais, meel en zonnebloemolie aan boord. Die goederen worden vervoerd naar Turkije, China en Italië. Het zijn de eerste vrachtschepen die kunnen varen sinds Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN een deal overeenkwamen.

Alle schepen moeten volgens de afspraken door een gezamenlijk team worden geïnspecteerd. Er mogen geen zaken aan boord zijn waarover geen akkoord is. Dat geldt voor vrachtschepen uit Oekraïne en voor schepen richting Oekraïne.

De inspectie vindt plaats aan de noordelijke ingang van de zeestraat Bosporus. In Istanboel is het coördinatiecentrum gevestigd voor de uitvoering van de akkoorden.