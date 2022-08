Amnesty International baalt van de ophef die is ontstaan over een gepubliceerd rapport over de oorlog in Oekraïne. Daarin schreef de mensenrechtenorganisatie dat het Oekraïense leger militaire doelen maakt van niet-militaire locaties. Amnesty zegt nog steeds volledig achter het rapport te staan.

"De prioriteit van Amnesty is het zorgen voor de veiligheid van de burgers. Dat was ons enige doel met onze recente publicatie", zegt Amnesty zondag. "Maar voor de duidelijkheid: niets van wat we hebben geschreven over het Oekraïense leger, praat de Russische overtredingen goed."

Volgens het rapport schendt Oekraïne het humanitair recht door niet-militaire plaatsen te gebruiken als schuilplaatsen en locaties waarvandaan Russen worden beschoten. Dat kunnen bijvoorbeeld woonwijken, ziekenhuizen en scholen zijn.

"Het feit dat het land zich moest verdedigen, ontslaat het Oekraïense leger niet van de verplichting het internationaal humanitair recht te respecteren", aldus het rapport.

De publicatie van Amnesty kreeg veel kritiek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde het Russische propaganda. "De verantwoordelijkheid wordt zo van de agressor naar het slachtoffer verschoven."

Hoofd van Amnesty in Oekraïne stapte op na kritisch rapport

Na publicatie van het rapport stapte het hoofd van Amnesty in Oekraïne op. Oksana Pokaltsjoek zegt dat ze het niet eens is met wat Amnesty schreef. Ook zij vindt dat er sprake is van Russische propaganda. "Het doet me pijn dit toe te geven, maar we waren het oneens met de leiding van Amnesty International. Daarom heb ik besloten de organisatie te verlaten."

Volgens Pokaltsjoek heeft de Oekraïense afdeling van de mensenrechtenorganisatie meerdere malen laten weten dat er begrip moet zijn voor de lastige positie waarin de Oekraïense verdediging zich bevindt. Dat begrip is er nooit gekomen, vond het voormalig hoofd van de Oekraïense tak.